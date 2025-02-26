'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı: Ben de seni hep sevip sayacağım Firaz
SHOW TV'nin izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin; yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı izlenme rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
İşte 'Kızılcık Şerbeti' 90. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Sönmez’in rahatsızlığıyla dağılan Kıvılcım toparlanmaya çalışırken, Işıl ile Abdullah’ın yakınlığı Asude’nin dikkatini çekiyor.
Doğa’nın değişimi Ünal ailesini şaşırtırken Nilay, Meri’nin Mustafa ile olan yakınlığını kıskanıyor.
Tanıtımın finaline ise Nursema ile İlhami’nin nişan merasiminde yaşanan büyük olay damga vuruyor.
Nursema’nın yüzükler takılırken İlhami yerine Firaz’ın adını söylemesi ve Firaz’ın bu anlara şahit olması yeni bölüme dair merakı arttırıyor.
Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de...