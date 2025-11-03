Habertürk
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 22:04 Güncelleme: 03.11.2025 - 22:04
        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyicilerle buluştu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 112'nci bölüm 2'nci tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, ölen Yeşim'in aile ziyaretine Asil ile giderken, acılı annenin; "Yardım et" sözleri dikkat çekiyor.

        Asude'nin oğlu Firaz'a, sırrını çok belli ettiğini ve gizlemesi gerektiğini söylediği anda Nursema'nın bu konuşmaya kulak misafiri olması şüphelenmesine neden oluyor.

        Fatih'in ödül alacağı görkemli gecede Asil'in ödülü alması ikilinin arasında suların durulmayacağının sinyallerini veriyor.

        Ünal ailesinde tansiyon yükselirken Mustafa; Asil'e, Işıl'ın görüntüleri karşılığında hisselerini vereceğini söylüyor.

        Yeni bölümde tansiyon giderek yükselirken, merak da gitgide artıyor.

        Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle cuma akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #kızılcık şerbeti
        #show tv

