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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:32
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’'n üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi, 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Fatih'in hâlâ Doğa'yı sevdiğini söylediği ve yaptığı her şey için af dilediği tanıtımda Abdullah'ın; "Gönlünü almak için elimden ne geliyorsa yapacağım…" sözleri dikkat çekiyor.

        Görkem, Halime'den evliliğini kurtarmak için yardım isterken Nilay, annesinin aldığı broşu bir bahane bularak kendisinin aldığını söylüyor.

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        Firaz'ın Nursema hakkında İlhami ile konuşması kafaları karıştırırken, araları gitgide düzelen Ömer ve Kıvılcım’ın arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor.

        Kıvılcım’ın uyarılarına rağmen Doğa ve Fatih aşkında ise olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve ikili arasında olacaklar heyecanla bekleniyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 79. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan bölümünde; Ömer’in Cemal tarafından bıçaklanması hem Kıvılcım’a hem de Ünallar’a büyük bir korku yaşattı. Hayati tehlikesi olmayan Ömer’in taburcu olmasıyla Kıvılcım, Ömer’i yalnız bırakmazken, Abdullah ve Ömer arasındaki buzlar erimeye başladı. Borçlarını ödeyemeyen Sevtap, Pembe’nin mücevherini çaldı. Nilay’ın, Pembe’ye; odasına giren kişinin Meri olduğunu söylemesi evde yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu. Ömer’in bıçaklanmasından Kıvılcım’ı sorumlu tutan Pembe ile gerginlik yaşayan Meri’nin hırsızlıkla da suçlanması bardağı taşıran son damla oldu. Eşyalarını toplayan Meri, köşkü terk etti.

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        Mal varlığını kaybeden Firaz, Nursema’dan eski hayatına geri dönmek için yardım istedi. Asude ile kendisini barıştırmasını ve kalacak bir yer bulmasını isteyen Firaz’ı, Nursema, İlhami’nin evine yerleştirdi. Cemal’in hala yakalanamaması büyük bir gerginlik yaratırken Doğa’ya ulaşamayan Fatih, Kıvılcımlar’ın evinin önüne geldi. Fatih’le konuşmak için aşağı inen Doğa, bir köşede gizlenen Cemal’in saldırısına uğradı. Cemal’i etkisiz hale getiren ve polislere teslim eden Fatih, yaşanan olayın etkisiyle Doğa ile arasını düzeltmeye başladı. Fatih’in kendisinden boşanmaması için bebeğini kullanan Görkem, hamileliğiyle ilgili kötü haber aldı. Pes etmeyen ve sağlıksız hamileliğini devam ettirmek için başka bir doktora giden Görkem bu sırada düşük yapmaya başladı. Aynı hastanede olan Görkem’in bağırışlarını duyan Doğa, hiç istemediği bir ana şahit oldu. Doktorunun, Görkem’in hamileliğinin sona erdiğini söylediği sırada Doğa’nın olaya şahit olması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti'nin 80. Bölüm 2. Tanıtım;

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        #kızılcık şerbeti
        #show tv

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