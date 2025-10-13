'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

REKLAM advertisement1

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 109. Bölüm 2.Tanıtımı;

Doğa ve Fatih arasında çıkan fotoğraf tartışması ilişkilerinde yeni bir kriz açarken; öğrendiği gerçeğin ardından Kıvılcım, Ömer'i kaybetme endişesiyle boğuşuyor.

REKLAM

Diğer yandan, Işıl kendisine QR kod gönderen kişinin Mustafa olmadığını fark ederek şaşkınlık yaşarken, Doğa’nın yaşadığı kaza izleyicileri şoke ediyor.

Fatih ile büyük bir kavgadan sonra evden ayrılan Doğa'nın, bebeğiyle birlikte geçirdiği korkunç kaza sonucu neler yaşanacağı büyük bir merak konusu oluyor.

Ömer’in anlattıklarından sonra gerçeği saklayan Kıvılcım ise tüm yaşananları bunun bir bedeli olarak görüyor ve "Kıvılcım şimdi ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor. Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini; Özgür Sevimli'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' yeni bölümüyle cuma akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de!