Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 21:28 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni bölümünden bir tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda Ömer'in bıçaklanmasından Kıvılcım kendini sorumlu tutuyorken Pembe de bulundukları durumun tüm suçlusunun Arslan ailesinin olduğunu söylüyor.

        Firaz, Nursema ve İlhami buluşması izleyicilerin dikkatini çekerken Pembe, Meri'yi hırsızlıkla suçluyor.

        REKLAM

        Doğa, Görkem'in kendi yaşadıklarını yaşamamasını isterken Fatih Doğa'ya; "İstediğin gibi bir hayatımız olacak" sözü veriyor. Tanıtımın finalinde Doğa, Görkem'in doktoruyla olan konuşmasını duyuyor ve neler olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 78. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Görkem'in, Fatih ile Cansu'nun ilişkisini ortaya çıkarmasıyla aileler arasında gerginlikler yaşandı. Abdullah ve Resul'un karşı karşıya geldiği bölümde Görkem, Fatih'in ayrılma isteğini hamileliğini kullanarak şiddetle karşı çıktı. Pembe'nin de Görkem'den yana olması Fatih'i çaresiz bıraktı. Partide yaşananları öğrenen Doğa, Fatih'i affetmedi. Doğa'nın, Fatih'e; "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen" sözünün dikkat çektiği bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

        Firaz'ın, Nursema'ya veda ederek kayıplara karışmasının akıllarda soru işareti bıraktığı bölümde Nilay, kimliğini gizlediği annesi Sevtap'ı köşke aldırmayı başardı. Cemal'in telefonunu dinlediğini anlayan Kıvılcım, yayınevinden ayrılmak istediğini Cemal’e açıkladı. Cemal'in istifasını kabul etmemesi üzerine Kıvılcım, yaşadığı endişeyi Ömer'le paylaştı. Ömer ve Kıvılcım'ın Cemal'in evine gitmesi beklenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde Cemal'in, Kıvılcım'ı korumak isteyen Ömer'i bıçaklaması ekran başındaki izleyenleri şoke etti.

        Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti' 79. Bölüm 2. Tanıtım;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kızılcık şerbeti
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadıköy'de goller var!
        Kadıköy'de goller var!
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        Köpeği minibüsün arkasına iple bağlayıp çekti
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Babasının işyerine minibüsle dalan oğul tutuklandı
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa