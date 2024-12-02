'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin, yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

REKLAM advertisement1 Yayınlanan tanıtımda Ömer'in bıçaklanmasından Kıvılcım kendini sorumlu tutuyorken Pembe de bulundukları durumun tüm suçlusunun Arslan ailesinin olduğunu söylüyor.

Firaz, Nursema ve İlhami buluşması izleyicilerin dikkatini çekerken Pembe, Meri'yi hırsızlıkla suçluyor.

REKLAM Doğa, Görkem'in kendi yaşadıklarını yaşamamasını isterken Fatih Doğa'ya; "İstediğin gibi bir hayatımız olacak" sözü veriyor. Tanıtımın finalinde Doğa, Görkem'in doktoruyla olan konuşmasını duyuyor ve neler olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

'KIZILCIK ŞERBETİ'NİN 78. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Görkem'in, Fatih ile Cansu'nun ilişkisini ortaya çıkarmasıyla aileler arasında gerginlikler yaşandı. Abdullah ve Resul'un karşı karşıya geldiği bölümde Görkem, Fatih'in ayrılma isteğini hamileliğini kullanarak şiddetle karşı çıktı. Pembe'nin de Görkem'den yana olması Fatih'i çaresiz bıraktı. Partide yaşananları öğrenen Doğa, Fatih'i affetmedi. Doğa'nın, Fatih'e; "Yaşadığım en büyük pişmanlıksın sen" sözünün dikkat çektiği bölümde ikili arasında yaşanacaklar merak konusu oldu.

Firaz'ın, Nursema'ya veda ederek kayıplara karışmasının akıllarda soru işareti bıraktığı bölümde Nilay, kimliğini gizlediği annesi Sevtap'ı köşke aldırmayı başardı. Cemal'in telefonunu dinlediğini anlayan Kıvılcım, yayınevinden ayrılmak istediğini Cemal’e açıkladı. Cemal'in istifasını kabul etmemesi üzerine Kıvılcım, yaşadığı endişeyi Ömer'le paylaştı. Ömer ve Kıvılcım'ın Cemal'in evine gitmesi beklenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Bölümün final sahnesinde Cemal'in, Kıvılcım'ı korumak isteyen Ömer'i bıçaklaması ekran başındaki izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00'de SHOW TV'de.

İşte 'Kızılcık Şerbeti' 79. Bölüm 2. Tanıtım;