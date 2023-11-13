Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun eşi bakın kim çıktı! Ünlü ismin kuzeniymiş!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun eşi gündem oldu. Taşçıoğlu'nun eşi meğer çok ünlü bir oyuncunun kuzeniymiş...
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Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Ceren Yalazoğlu'nun başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun 7 yıllık kocası Türkiye'nin başarılı oyuncularından birinin kuzeni çıktı.
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Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakar bir ailenin annesini canlandıran Taşçıoğlu, başarılı oyunculuk kariyeriyle sevenlerinden takdir topluyor.
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Muhteşem Yüzyıl Kösem'de de oynayan Sibel Taşçıoğlu Bir Zamanlar Çukurova'da hayat verdiği Şermin karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
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Şimdilerde 47 yaşında olan güzel oyuncu 2016 yılında Murat Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturdu.
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İşte Sibel Taşçıoğlu'nun eşi Murat Kolçak Köstendil ve kuzeni Erkan Kolçak Köstendil...
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