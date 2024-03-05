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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin yapımını Gold Film'in üstlendiği, reyting rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 22:04 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:04
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        Yeni bölüm tanıtımı
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        Abdullah’ın Pembe’ye boşanmak istediğini söylediği tanıtımda Abdullah ve Alev’in karşı karşıya geldiği anlarda neler yaşanacağı merak uyandırıyor. Fatih ve Mustafa, Alev’in hamilelik konusu sebebiyle babalarına sert çıkışta bulunurken, çocuklarıyla gerilim yaşayan Abdullah’ın ne yapacağı heyecanla bekleniyor. Kıvılcım ve Ömer’in romantik dakikaları izleyenlerin yüzünü güldürürken, Alev’in Abdullah’a söylediği “Sakın o çok sevdiğin düzenini bozma çünkü bozsan bile beni kazanamazsın artık!” sözleri tanıtıma damgasını vuruyor.

        'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 53'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Alev’in, Abdullah’tan hamile olduğunu öğrenen Kıvılcım ve Sönmez bu duruma tepki gösterirken, Pembe aldığı habere sessiz kalmadı. Alev’le yüzleşen Pembe’nin teklifi dizide gerilimi arttırırken, Alev bebeği doğurmaya kararlı olduğunu ailesine açıkladı. Olaylı nişan gecesinin ardından Görkem, Fatih’e bu evliliğe ailesinin onay vermediğini söyledi. Nişanı bozulan Fatih, yaşananlardan Doğa’nın ailesini suçlu bulurken, Doğa’dan duyduklarıyla şoke oldu. Boşandığı için pişman olduğunu ve barışmak istediğini dile getiren Doğa’ya Fatih, ilişkilerinin yeniden başlaması için artık çok geç olduğunu dile getirdi. Nursema ve Umut’un evliliğindeki krizin büyüdüğü bölümde, Nursema’ya öfkesi dinmeyen Umut evi terk etti. Kendisinden yaşça büyük bir kadınla birlikte olan Metehan’ın magazinde görüntülerinin yayınlandığını öğrenen Ömer, oğluyla karşı karşıya geldi. Heyecan dolu bölümde Ömer ve Kıvılcım’ın aşklarına kaldıkları yerden devam ettiği romantik anlar izleyenleri adeta büyüledi. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah Ünal rolünü devralan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan izleyiciyle buluştu. Yaşadığı hastalığı yenerek odasından çıkan Abdullah’ın Pembe’den, Alev’in hamile olduğu haberini alması bölümün final sahnesine damga vurdu.

        İşte 'Kızılcık Şerbeti’nin 54'üncü bölüm 2'nci tanıtımı;

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        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı, Duygu Aslan ve Aysun Demir Kurtuldu gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

        Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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