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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin heyecan dolu yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 07.10.2024 - 22:31
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        'Kızılcık Şerbeti'nden yeni tanıtım
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        Yayınlanan tanıtımda, Doğa ile beklemediği bir anda karşılaşan Fatih’in, Doğa’yı özlediğine dair söylediği sözler merak uyandırıyor. Sönmez’in Ünallar’ın evini ziyaret ettiği tanıtımda Meri’nin, kemoterapi gören çocuklarla gönüllü ilgilenmesi Abdullah’ın ilgisini çekiyor. Nursema’yı hedef alan Görkem, Firaz’a teklifte bulunacağını söylerken Ömer, Kıvılcım ile barışabilmek için her şeyi yapacağını söylüyor. Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı dizinin yeni bölümü şimdiden heyecanla bekleniyor.

        ’KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 70. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

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        Dizinin ekrana gelen 70. bölümünde; Alev bebeğin velayetini kaybetmekten korkan Abdullah, Pembe’nin onayıyla köşke geri döndü. Bebeğin Pembe ile birlikte olduğunu öğrenen Sönmez ve Kıvılcım’ın tepkisini gören Meri, gönüllü dadı olmak istediğini açıkladı. Nursema’nın yardımıyla Pembe, Meri’yi köşke kabul etti.

        Meri’nin dadı olarak köşke taşınmasıyla dizide yeni bir sayfa açıldı. Pembe ilk günden Meri’ye bir çalışan gibi davransa da Meri, Kıvılcımlar’a yaşadığı bu durumu yansıtmadı. Kıvılcım, yayınevinden emekli olan iş arkadaşının veda yemeğinde Ömer ile karşılaştı. Bölümde Metehan’ın kız arkadaşının annesi Cansu’nun sahne aldığı aynı mekana davetli olan Ömer, Cemal’le tanıştı. Cemal’in adeta meydan okuyan tavrı Ömer’i şüpheye düşürdü.