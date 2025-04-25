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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz isim: Devrim Nas - Magazin haberleri

        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne Devrim Nas konuk olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:57 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:58
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        'Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz konuk
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        SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümüne başarılı oyuncu Devrim Nas konuk olacak.

        Yeni bölümde; Devrim Nas, tiyatro oyuncusu olan Devrim Bayrak karakterine hayat verecek. Romantik bir gece geçirmek isteyen Ömer ile Kıvılcım’ın baş başa tiyatro oyunu izlemeye gideceği bölümde ikilinin yolu tiyatro sanatçısı ile kesişecek. Yeni bölümde Devrim Bayrak’ın rol aldığı tiyatro oyununu izleyen Kıvılcım ve Ömer’i bekleyen sürpriz gelişmeler yine çok konuşulacak.

        Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini; Aydın Bulut’un üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de.

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        #kızılcık şerbeti
        #Devrim Nas

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