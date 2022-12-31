'Kızılcık Şerbeti'nde aşk rüzgarları esti!

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'Kızılcık Şerbeti', AB’de 6.15 izlenme oranı 15.24 izlenme payı, ABC1 20+’da 5.68 izlenme oranı 12.63 izlenme payı, Total’de 3.85 izlenme oranı 8.81 izlenme payı aldı. Sosyal medyada beğeni toplayan dizi #KızılcıkŞerbeti etiketiyle Twitter’ın TT listesinde yaklaşık bir saat boyunca yer aldı.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? Yayınlanan bölümde; Fatih’in kendisini aldattığını düşünen Doğa, ev halkına durumu anlattı ve evi terk etmeye karar verdi. Fatih eve döndüğünde babasından sert bir ikaz aldı. Doğa’ya arkadaşının evine gittiğini ispatlayan Fatih eşiyle barışmayı başardı. İki aile Kıvılcım’ın düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Geceye Alev’in Ömer’e enişte demesi damga vurdu. Alev, hitap etmede iyi olmadığını belirtse de ailelerin tepkisini çekti. Fatih ve Kayhan’ın ortak olmasından memnun olmayan her iki aile tarafı da geceye katılmak zorunda kaldı. Kayhan’ın Ecem’le çevirdiği oyunun farkında olan ve Doğa için sessizliğini koruduğunu söyleyen Kıvılcım, Ecem’e bu durumu iletti.

Ailelerin yeniden bir araya geldiği geceden Ömer ve Kıvılcım birlikte ayrıldı. Kıvılcım ve Ömer arasında aşk rüzgarlarının estiği bölümde ikili ilk kez yakınlaştı. Bölümün final sahnesinde Ömer’in uzun süredir boşanmaya çalıştığı eski eşi Leman’ın ortaya çıkışı izleyenleri şoke etti.

İşte dikkat çeken final sahnesi; İzlemek için tıklayınız YENİ TANITIM BÜYÜK MERAK UYANDIRDI Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Leman’ın gelişiyle Ömer ve Kıvılcım arasında gerginlik yaşanmaya başlıyor. Kıvılcım ve Ömer yemekte iken Leman’ın Kıvılcım’a tokat atması yaşanacak büyük olayların ilk sinyalini veriyor. Doğa ve Fatih’in ikiz bebek sevinci yaşadığı bölüm tanıtımı şimdiden büyük merak uyandırdı.