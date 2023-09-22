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        Haberler Gündem KIZILCIK ŞERBETİ ERTUĞRUL KİMDİR? Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

        Nursemay'yla ilişkisi dikkat çekti! Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?

        Yeni sezonu 15 Eylül'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nin 30.bölümünde diziye dahil olan Ertuğrul karakteri merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak diziye muhafazakar bir iş insanı olarak dahil oldu. Ertuğrul'un Nursema ile olan ilişkisi merak konusu olurken "Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?" soruları da araştırılmaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:53 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:53
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        • 1

          Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 22 Eylül Cuma akşamı 31. bölümüyle ekran karşısına geçiyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne muhafazakar iş insanı Ertuğrul olarak dahil olan Kayra Şenocak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın yaşı, memleketi ve rol aldığı dizilere ilişkin merak edilenler...

        • 2

          KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?

          Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.

          İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.

          1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ

          1994: Kaygısızlar

          1995: Palavra Aşklar

          1997: Ana Kuzusu

          1997: Böyle mi Olacaktı

          1998: Aynalı Tahir

          1999: Kurt Kapanı

          2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)

          2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu

          2002: Yarım Elma

          2003: Pilli Bebek

          2004: Hayal Kurma Oyunları

          2004: Büyük Buluşma

          2004: Omuz Omuza

          2005: Beşinci Boyut

          2006: Gözyaşı Çetesi

          2006: Selena

          2006: Sevda Çiçeği

          2006: Yağmurdan Sonra

          2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu

        • 4

          2007: Eksik Etek

          2007: Gönül Salıncağı

          2008: Aman Annem Görmesin

          2008: Doludizgin Yıllar

          2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar

          2008: Mert ile Gert

          2008: Pulsar

          2009: Parmaklıklar Ardında

          2011: Sudan Sebepler

          2011: İnsan Aldandı

          2012: Nashira Sıkıysa Yakala

          2013: Şefkat Tepe

          2014: Arka Sokaklar

          2014: Abbas'ın Melekleri

          2014: Filinta

          2015: Kariyer

          2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem

          2017: Diriliş Ertuğrul

          2017: Beni Affet

          2017: İsimsizler

          2018: Vatanım Sensin

          2018: Diriliş Ertuğrul

          2022-2023: Yürek Çıkmazı

          2023-: Kızılcık Şerbeti

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