Nursemay'yla ilişkisi dikkat çekti! Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kimdir?
Yeni sezonu 15 Eylül'de başlayan Kızılcık Şerbeti'nin 30.bölümünde diziye dahil olan Ertuğrul karakteri merak konusu oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak diziye muhafazakar bir iş insanı olarak dahil oldu. Ertuğrul'un Nursema ile olan ilişkisi merak konusu olurken "Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde rol aldı?" soruları da araştırılmaya başladı. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın hayatı...
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 22 Eylül Cuma akşamı 31. bölümüyle ekran karşısına geçiyor. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'ne muhafazakar iş insanı Ertuğrul olarak dahil olan Kayra Şenocak'ın hayatı merak konusu oldu. İşte Kızılcık Şerbeti'nin Ertuğrul'u Kayra Şenocak'ın yaşı, memleketi ve rol aldığı dizilere ilişkin merak edilenler...
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KAYRA ŞENOCAK KİMDİR?
Kayra Şeocak 25 Haziran 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim gören Kayra Şenocak, çok sayıda dizide oynadı.
1998 yılında Star TV'de yayınlanan ve şarkıcı Alişan ile birlikte oynadığı Aynalı Tahir dizisindeki "Bilal" karakteri ile ünlenen oyuncu, 2006 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Yağmurdan Sonra isimli dizide oynadığı "İbrahim" ve 2002 yılında Kanal D'de yayınlanan Yarım Elma dizisindeki "Koray" karakterleri ile hafızalara kazındı.
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KIZILCIK ŞERBETİ'NİN ERTUĞRUL'U KAYRA ŞENOCAK'IN DİZİLERİ
1994: Kaygısızlar
1995: Palavra Aşklar
1997: Ana Kuzusu
1997: Böyle mi Olacaktı
1998: Aynalı Tahir
1999: Kurt Kapanı
2001: Aşk ve Gurur (13. bölüm)
2002: Kuzenlerim - Konuk oyuncu
2002: Yarım Elma
2003: Pilli Bebek
2004: Hayal Kurma Oyunları
2004: Büyük Buluşma
2004: Omuz Omuza
2005: Beşinci Boyut
2006: Gözyaşı Çetesi
2006: Selena
2006: Sevda Çiçeği
2006: Yağmurdan Sonra
2007: Binbir Gece - Konuk oyuncu
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2007: Eksik Etek
2007: Gönül Salıncağı
2008: Aman Annem Görmesin
2008: Doludizgin Yıllar
2008: Havalimanı / İyi Uçuşlar
2008: Mert ile Gert
2008: Pulsar
2009: Parmaklıklar Ardında
2011: Sudan Sebepler
2011: İnsan Aldandı
2012: Nashira Sıkıysa Yakala
2013: Şefkat Tepe
2014: Arka Sokaklar
2014: Abbas'ın Melekleri
2014: Filinta
2015: Kariyer
2016: Muhteşem Yüzyıl Kösem
2017: Diriliş Ertuğrul
2017: Beni Affet
2017: İsimsizler
2018: Vatanım Sensin
2018: Diriliş Ertuğrul
2022-2023: Yürek Çıkmazı
2023-: Kızılcık Şerbeti