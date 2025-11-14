Müziğe merakı da çocukluk yıllarında başladı. 1999-2003 yıllarında Yücel Berrak’tan davul (bateri) eğitimi aldı. İlk sahne deneyimi okul grubuyla 2001 yılbaşı gösterisi oldu. Lise yıllarında okul grubuyla Liselerarası Müzik Yarışması'na katıldı. Bu yarışmada 2006 yılında kişisel olarak En iyi Enstrüman ödülünü, grubuyla da En İyi Beste ödülünü kazandı.

2008-2015 yıllarında birçok grupla Blues, Rock ve Metal tarzlarında sahneler aldı. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programına katıldı. 2017 yılında Indie Rock tarzında müzik yapan Shall We? grubuyla 'Shall We?' EP albümünü çıkarttı. 2018 yılında Fikret Ertan ve Faruk Aydın Toksöz ile birlikte Nefes Records’u kurdu. Nefes Records bünyesinde Progressive Metal tarzında müzik yapan Alkera grubuyla ‘Live in Sin’ EP albümünü yayımladı. Fikret Ertan’ın 'Bir Şans Ver Bana' EP albümünde çaldı. Arıza Kontrol Saati adıyla Türkçe Rock tarzında 'Neredeyim Ben?' ve 'Akrep Yelkovam' EP albümünü yayımladı.