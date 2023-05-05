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'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni oyuncu

SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Yiğit Dikmen dâhil oldu

Giriş: 05.05.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni oyuncu - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin fenomen dizilerinden 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', bu akşam merakla beklenen yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Her cuma milyonlarca izleyiciyi ekranlarının başına toplayan kadrosuna genç kuşağın sevilen isimlerinden Yiğit Dikmen dâhil oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Serdar' adlı karaktere hayat verecek olan Yiğit Dikmen, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
Sönmez (Aliye Uzunatağan) ve Mustafa’nın (Emrah Altıntoprak) ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar’ın yolu Çimen ile (Selin Türkmen) kesişecek. Çimen ve Serdar’ın tanışmasıyla yaşanacak sürpriz gelişmeler ise dizide tansiyonu daha da yükseltecek.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' nefes kesen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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