Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu ve neden yok? 17 Şubat 2023 Cuma Show TV yayın akışı! Kızılcık Şerbeti ne zaman yayınlanacak?

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu? 17 Şubat 2023 Cuma Show TV yayın akışı

Evrim Ünsal ve Barış Kılıç'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü ile ilgili araştırmalar başladı. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelmeyen dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair bilgileri derledik!

Giriş: 17.02.2023 - 10:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Show TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden biri olan ve yayınlandığı günden itibaren hatırı sayılır bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı yok mu sorusunun cevabını bir araya getirdik...

  • KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

    Kızılcık Şerbeti dizisi, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler nedeniyle bu hafta da yayınlanmayacak.

    Sevilen dizinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 17 ŞUBAT 2023 CUMA

    12:00 Habertürk Ortak Yayın

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Habertürk Ortak Yayını

    23:00 Rambo: Son Kan (Yabancı Sinema)

    00:30 Kızılcık Şerbeti

  • KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Kızılcık Şerbeti'nin 10. Bölümünde; Kıvılcım yardım ettiği şiddet mağduru kadının kocası tarafından uğradığı saldırıdan Ömer’in sayesinde kurtulur. Fatih’in kavga esnasında evi terk etmesi Doğa’yı çıldırtmış ve onu takip ettiğinde bir kadının evine girerken görmüştür. Eve döner ve eşyalarını toplar, bu sefer kesin kararlıdır, Fatih’in yanında durmayacaktır. Pembe ve Abdullah’ın devreye girmesiyle konu açıklığa kavuşur, Fatih bir kadının yanına değil arkadaşının evine gitmiştir. İkili barışır. Nursema’nın sergiye katılacak olması Pembe’yi çok rahatsız etmektedir. Onun bu başına buyruk davranışlarına bir son vermek gerektiğini düşünen Pembe bu güne kadar çok ısrarcı olmadığı evlilik konusunu ağzından düşürmemeye başlar. Alev, Abdullah ile tesadüf karşılaştığı kafede onun gücünden, karizmasından artık iyiden iyiye etkilenmeye başlamıştır. Kıvılcım’ın evindeki yemek herkesi bir araya getirir ancak iki aile arasındaki farklılıklar her zamanki gibi yine apaçık ortadadır. Fatih’in, Doğa’nın babasıyla ortak olarak aldığı otelin açılışı yapılacak, kimse bu ortaklıktan memnun olmasa da Fatih’in hatırına herkes katılacaktır. Açılıştan birlikte çıkan Kıvılcım ve Ömer için ise yepyeni bir sayfa açılmak üzeredir.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.