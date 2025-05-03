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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD ve kesintisiz yayında

        Kızılcık Şerbeti 99. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi, 2 Mayıs Cuma akşamı 99. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Gold Film imzalı dizinin son bölümünde Abdullah'ın, Işıl'la evlenmesi Ünalların evine bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar. Ancak Abdullah'ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 99. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 03.05.2025 - 09:46
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        • 1

          Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam 99. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 99. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Dram türündeki dizinin son bölümünde Nursema evde kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir. Öte yandan Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle full HD, tek parça ve kesintisiz…

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 99. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          Abdullah’ın, Işıl’la evlenmesi Ünal eve bomba gibi düşer. Hemen hemen herkes bu birlikteliğe karşı çıkar.

          Ancak Abdullah’ın gözü yeni karısından başka kimseyi görmüyordur.

        • 3

          Nursema önce evi terk etmeye niyetlense de sonra kalıp Işıl’ı canından bezdirmeye karar verir.

        • 4

          Işıl ise yeni hayatına hızlı bir giriş yaparken kimseden korkusu yoktur.

        • 5

          Fatih ve Defne’nin spor salonunda başlayan arkadaşlıkları sürüyordur.

        • 6

          Asude’nin de ikazlarıyla Kıvılcım, Beril hakkında yanılmış olabileceğini düşünmeye başlar.

        • 7

          Kısa bir araştırma sonucunda ise kadının her şeyi uydurduğunu görür.

        • 8

          Yüzleşmek için gittiğinde ise Beril ortadan kaybolmuştur.

        • 9

          Mustafa hastaneden çıkar.

        • 10

          Firaz, Nursema’ya sürpriz nikah düzenler, bu konuda en büyük yardımcısı ise Işıl’dır. Ancak bunu öğrenmek Nursema’nın hiç hoşuna gitmez.

        • 11

          Kıvılcım’ın evde olmadığı bir akşam Beril eve gelir ve Sönmez’i kaçırır.

        • 12

          Fatih’in spor salonundan bir arkadaşının partisine gitmesi büyük bir soruna yol açacaktır.

        • 13

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          2 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 99. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 99. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 14
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