Kızılcık Şerbeti 97. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?
Show TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 97. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Show TV canlı yayın ekranından da diziyi takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Kızılcık Şerbeti 97. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme linki...
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Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle gündem olan dizi, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekecek. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Show TV canlı yayın seçeneğiyle bölümü anbean takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Kızılcık Şerbeti 97. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın linki...
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KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur.
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Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar.
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Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar.
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Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar.
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Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner.
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Bu arada küçük kızını ve Meri’yi eve döndürür. Meri’nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur.
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Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır.
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Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.
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KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜM CANLI İZLE
Kızılcık Şerbeti 97. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarına gelecek. Dizi, Show TV canlı yayın ekranından anlık olarak izlenebilecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranını ulaşabilirsiniz.
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