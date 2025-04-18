Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 97. bölüm canlı izle: Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı, anlık seyret | Show TV canlı yayın ekranı

        Kızılcık Şerbeti 97. bölüm canlı izle: Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak?

        Show TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti, 97. bölümü ile ekranlara gelecek. Diziyi kaçırmak istemeyenler, Show TV canlı yayın ekranından da diziyi takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Kızılcık Şerbeti 97. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın izleme linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 12:32 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden Kızılcık Şerbeti, 97. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle gündem olan dizi, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekecek. Yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler, Show TV canlı yayın seçeneğiyle bölümü anbean takip edebilecek. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicileri neler bekliyor? İşte, Kızılcık Şerbeti 97. bölüm özeti ve Show TV canlı yayın linki...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Pembe’nin ölümü sonrası tüm aile yastadır. Herkes acılar içindedir ancak Mustafa’nın anne ölümünü kaldıracak gücü yoktur.

        • 3

          Agresif ve saldırgan bir kişiliğe dönüşür. Evdeki herkese kötü davranmaya, ölümden onların suçlu olduğunu söylemeye başlar.

        • 4

          Kimse ne yapacağını bilemezken onu alttan almaya çalışırlar.

        • 5

          Abdullah’ın hastanedeki tedavisi sürmektedir. Işıl dayanamayıp onu ziyaret ettiği sırada Nursema ile karşılaşır ve aralarında büyük tartışma çıkar.

        • 6

          Bir iki hafta sonra hastaneden çıkan Abdullah hemen işinin başına döner.

        • 7

          Bu arada küçük kızını ve Meri’yi eve döndürür. Meri’nin eve dönmesine en fazla sevinen Mustafa olur.

        • 8

          Dertleşebileceği kişi yanındadır. Ancak ondaki değişimi gören Meri elinden geldiğince uzak durmaya çalışacaktır.

        • 9

          Bunun hiç de kolay olmadığını anladığında ise iş işten geçmiş olacaktır.

        • 10

          KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜM CANLI İZLE

          Kızılcık Şerbeti 97. bölümü ile bu akşam Show TV ekranlarına gelecek. Dizi, Show TV canlı yayın ekranından anlık olarak izlenebilecek. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın ekranını ulaşabilirsiniz.

          SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11
        • 12
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        "Türkiye bu ortamda benzer ülkelere kıyasla daha dayanıklı"
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Yaşlı kadın gibi kuyumcuyu soymaya kalkmıştı! Kadın bankacının ifadesi şaşırttı!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Huzurevindeki yangından kahreden haber!
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Bazı bölgelerde kayıp yüzde 100'e ulaştı
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        İstanbul'da 2 bin 500 taksi için ihale yapılacak
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        Kesinleşmiş hapis: 223 yıl! 20 ilde arama kaydı vardı! Arazide çobanmış!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Habertürk Anasayfa