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        Haberler Bilgi Magazin Kızılcık Şerbeti 87.bölüm izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Show TV’de

        Kızılcık Şerbeti 87.bölüm izle: Kızılcık Şerbeti son bölüm izle Show TV'de

        Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz akşam 87. bölümü ile ekrana geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 87. bölüm izle ekranı araştırmalarına başladı. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı dizinin son bölümünde heyecan zirvede yaşandı. İşte, Show TV ekranı ile Kızılcık Şerbeti son bölüm izle izle seçeneği

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 09:51 Güncelleme: 08.02.2025 - 09:52
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        • 1

          Kızılcık Şerbeti son bölüm izleyiciyle Show TV’de buluşuyor. Yönetmen koltuğunda Ketche'nin oturduğu Gold Film imzalı dizinin son bölümünde kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe’nin düşündüklerine yaklaşmıştır. İşte Kızılcık Şerbeti 87.bölüm izle ekranı

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM İZLE

          7 Şubat Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin 87. Bölümünü Show TV üzerinden tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 87. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ

          Kızılcık Şerbeti'nin 87. Bölümünde; Kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe’nin düşündüklerine yaklaşmıştır. Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir.

          Fatih’in vurulması herkesi şoke etmiş ve çok üzmüştür. Her ne kadar Ömer bu işi yapanlardan hesap sorsa da Fatih’in yürümesinde oluşan birtakım problemler güncelliğini koruyordur.

          Fatih’in daha iyi bakılacağı konusunda ısrar eden Pembe’nin telkinleri sonucunda Fatih ve Doğa, Ünal eve geri dönerler.

          Kızını baş başa İlhami ile gören Abdullah, Nursema ile yüzleşmesini bir süre ertelese de sonunda Pembe’nin düşündüklerine yaklaşmıştır.

          Ömer’den gördüğü ilgi ve heyecan sonucunda Kıvılcım bebek konusuna daha olumlu bakmaya başlar.

          Abdullah ve Işıl birlikte yapacakları bir iş gezisi esnasında iyice birbirlerine yakınlaşacaktır.

          Ailelerin de araya girmesiyle Nursema ve İlhami’nin evlenmelerine karar verilir. Ancak kız isteme töreni beklenmedik bir konukla büyük bir çıkmaza girecektir.

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