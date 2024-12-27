Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler olacak?
Show TV'nin Gold Film imzalı dizisi Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile ekrana geliyor. Üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizi, yeni bölümüyle Türkiye'yi ekrana kilitleyecek. 82. bölümde Sönmez; Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirecek. Ancak gecede çıkacak yangın büyük bir felaketle sonuçlanacak. Fragmana göre, yangında 4 kişi hayatını kaybedecek. Diziye hangi oyuncuların veda edeceği merak edilirken yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle full HD, donmadan ve kesintisiz…
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Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti 82. bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği dizi, yılbaşı öncesi olaylı bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanlarına göre Görkem, yeni yıl davetinde bir araya gelen Arslan ve Ünal ailelerinin tüm fertlerinin bulunduğu restoranı ateşe veriyor. Felaket sonrası "4 ölü, 8 yaralı" olduğu belirtiliyor. Bu olaylı bölümde kimlerin diziye veda ettiği merak konusu olurken yeni bölümü kaçırmak istemeyen seyirciler Kızılcık Şerbeti 82. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle…
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FENOMEN DİZİYE HANGİ OYUNCULAR VEDA EDECEK?
Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, üçüncü sezonunda da reyting listelerinin zirvesinde yer alan dizisi “Kızılcık Şerbeti” bu akşam yayınlanacak yılın son bölümünde Türkiye’yi ekrana kilitleyecek.
Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde, Sönmez; Doğa ve Fatih’in barışmasıyla, Arslan ve Ünal ailelerini yeni yıl davetinde bir araya getirecek. Görkem’in gerçek yüzünü herkesin öğrenmesiyle yeniden kenetlenmeye başlayacak olan Ünal ailesinin tam kadro katılacağı gecede, çıkacak yangın büyük bir felaketle sonuçlanacak. Dizinin yayınlanan tanıtımlarında yaşanacak felakette 4 kişinin hayatını kaybedeceğinin açıklanması büyük merak konusu oldu.
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O SAHNELER 3 GÜNDE ÇEKİLDİ!
Tüm oyuncu kadrosunun yer aldığı yangın sahnesinin zorlu çekimleri üç günde tamamlandı. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı yangın sahneleri için bir mekan özel olarak sıfırdan hazırlandı. Kosovalı şarkıcı Morena’nın sahne aldığı özel davet için oyuncular ve figüranlar için yedekli olarak yaklaşık 200 kostüm hazırlandı. Yangın ve patlama sahnesi için özel efekt uzmanlarının çalıştığı bölüm, 2024 yılına veda ederken unutulmaz sahneleriyle akıllara kazınacak.
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KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Dizinin 82. bölümünde; Görkem’in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür.
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Ünallar’ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir.
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Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa’dan özür dilerken, Abdullah da Fatih’i karşısına alarak günah çıkarır.
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Sevtap’ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır.
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İlhami ve Firaz’ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema’ya daha da bir düşkün oluyordur.
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Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.
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Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” bu akşam saat 20.00’de Show TV’de.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Deha dizisinin 14. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
KIZILCIK ŞERBETİ 82. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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