KIZILCIK ŞERBETİ 30. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ömer ve Kıvılcım’ın büyük bir trafik kazası geçirmesi, Doğa’nın beklenmedik doğumu ve doğumda bir çocuğunu kaybetmesi her iki aile için de geri dönülmez sonuçlara yol açacaktır.