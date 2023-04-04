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Doğa’nın “Sen arkamdan iş çevirdin, ben de buna izin vermiyorum” sözlerinin Fatih ile aralarında neler olduğuna dair merak uyandırdığı tanıtımda Abdullah’ın Alev’e hediye vermesi ve Pembe’nin kime alındığını bilmediği bir hediyeden bahsetmesi dikkat çekiyor. Metahan polisler tarafından götürülürken Ömer’in suç teşkil eden flash diskin kendisine ait olduğunu söylemesi ise izleyicileri şoke ediyor. Suçu üstüne alan Ömer’in ne yapacağı akıllarda soru işareti oluşturuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 21. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nursema, ailesiyle yaptığı büyük hesaplaşmanın ardından Alev’in evine geri döndü. Büyük bir şok yaşayan Ünal ailesi Nursema’nın peşine düştü. Fatih ve ailesine sitem eden Doğa ise Nursema’yı hastaneden kurtardığını itiraf etti. Pembe’nin büyük tepkisini alan Doğa’nın Fatih’le de arası gerildi. Bölümde Kıvılcım ve Ömer, Umut’un sahne aldığı mekana davet edildi. Kıvılcım’ın, Umut’un davetiyle sahneye çıkarak şarkı söylediği anlar renkli anlara sahne oldu. “Rüyamda Buluttum” adlı şarkıyı seslendiren güzel oyuncu Evrim Alasya başarılı performansıyla izleyiciden tam not aldı. Öte yandan otelin satışıyla intikam peşine düşen Kayhan’ın, Ömer’in eski eşi Leman’a evlilik teklifinde bulunması izleyenleri şaşırttı. Nursema’nın, Alev’de kaldığını Doğa’yı takibe alarak öğrenen Abdullah, Umut sürprizi yaşadı. Nursema’nın yaşadıklarını Abdullah’tan öğrenen Umut, Nursema’ya koştu. İkilinin uzun zaman sonra gözyaşları eşliğinde bir araya geldiği sahne duygusal anlara sahne oldu. İbrahim’ e ders vermek isteyen Ömer’in, İbrahim’i bir inşaattan aşağı itmesi bölümün unutulmaz anları arasına girdi. Ömer’in planıyla tenteye düşen İbrahim, boşanma şartlarını kabul etti. Bölümün final sahnesinde ise Abdullah ve Nursema yüz yüze geldi. Büyük bir yanılgıya düştüğünü ve pişman olduğunu dile getiren Abdullah, Nursema’dan eve dönmesini istedi. Bunun karşılığında Nursema ise babasından, Alev’i sevdiğini annesine itiraf etmesini istedi. Abdullah’ın, Nursema’nın bu şartını kabul etmesi final sahnesine damga vurdu.

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner