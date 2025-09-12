Kızılcık Şerbeti geri dönüyor! Kızılcık Şerbeti 4. sezon 104. bölüm canlı izleme ekranı
Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti 4. sezonu ile bu akşam ekranlara dönüyor. Yine izleyicilerine heyecan dolu bir sezon yaşatacak dizi, Show TV canlı izleme ekranı üzerinden anlık olarak yayınlanacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 104. bölüm canlı izleme ekranı...
Show TV’nin yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” bu akşam milyonların beklediği dördüncü sezonuyla ekrana geri dönüyor. Yeni sezonda diziye Erkan Avcı, Açelya Akkoyun, Serkan Rutkay Ayıköz ve Sibel Şişman da katıldı. Diziyi kaçırmak istemeyenler için Show TV canlı ve anlık olarak yeni bölümü yayınlayacak. İşte, Show TV canlı yayın izleme ekranı...
KIZILCIK ŞERBETİ 104. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak 104.bölümünde; final sahnesinin üstünden aylar geçmiştir. Herkes normal hayatına dönmüş gözükse de hala son yaşananların izlerini taşıyorlardır.
Abdullah bu süreçte hep kendini sorgulamış ve zaten kuvvetli olan dindarlığına sığınmış, Umre’ye gitmiştir. Tüm işlerin başında artık Fatih vardır. Fatih gitgide güç zehirlenmesi yaşamakta, kendini tam bir iş insanı olarak görmektedir.
Son gece yaşadığı korku nedeniyle erken doğum yapan Kıvılcım’ın bebeği çok küçük doğmuş, kuvözde yatmaktadır. Bu durum nedeniyle Ünal ailesini suçlayan Kıvılcım ve Ömer’in arası gergindir.
Mustafa tedavi olmak üzere akıl hastanesindedir. Nilay ise yaşadığı travmadan sonra o eve dönmek istememiş, kendi evinde annesiyle yaşamaya başlamıştır. Her şeyin bir şekilde rayına girdiğine inananları ise çok büyük bir sürpriz beklemektedir.
KIZILCIK ŞERBETİ CANLI İZLE
Show TV, yeni sezonu bu akşam ekranlara gelecek Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü canlı olarak web sitesi üzerinden yayınlayacak. Aşağıdaki linkten Show TV canlı yayın izleme ekranına ulaşabilirsiniz.
