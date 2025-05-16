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        Haberler Bilgi Magazin KIZILCIK ŞERBETİ 101. BÖLÜM CANLI İZLE: Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle HD ve kesintisiz

        Kızılcık Şerbeti 101. Bölüm canlı izle ekranı! Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 16 Mayıs Cuma akşamı 101. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği dizinin yeni bölümünde, Işıl'ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır. Dizinin yeni bölümünü Show TV canlı yayın ekranı üzerinden full HD, donmadan ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz. İşte, Show TV canlı yayın linki ile Kızılcık Şerbeti 101. yeni bölüm izle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 16.05.2025 - 20:07
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        • 1

          Show TV’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni bölüm özeti ve kareleri paylaşıldı. Gold Film imzalı dizinin 101. bölümünde, izleyicileri ekrana kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Peki, Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde neler olacak? İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kızılcık Şerbeti 101. yeni bölüm izle...

        • 2

          KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 101. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Işıl’ın ipini çektiğini düşünen Nursema, onun tarafından yapılan akıllı bir hamleyle iyice köşeye sıkışacaktır.

        • 3

          Ailesiyle arası iyice açılan Nursema gittikçe yalnızlaşırken kocası ile olan problemler de gün yüzüne çıkmaya başlar.

        • 4

          Ömer ve Kıvılcım’ın nikah yenilemeye gittikleri gün Metehan’ın bıçaklı saldırıya uğraması herkesi derinden sarsar.

        • 5

          Başta Ömer ve Leman olmak üzere herkes hem şokta hem de çok üzgün bir haldedir.

        • 6

          Sonunda Sevtap’ın rüyaları gerçek olmuştur, şarkısına klip çekilir.

        • 7

          Meri’yi evden göndermeyi kafasına koyan Işıl, işe Nilay’ı, Mustafa ve Meri konusunda işleyerek başlar.

        • 8

          Planı tıkır tıkır yürür ve sonunda amacına ulaşır.

        • 9

          KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 101. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KIZILCIK ŞERBETİ 101. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

          KIZILCIK ŞERBETİ TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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