Kızılay'a kurban bağışı yapmak isteyenler detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Kızılay'da kurbanlıklar İslami şartlara uygun biçimde kesiliyor. Din görevlileri kurban kesimine eşlik ediyor. Tüm kurbanlıklar veteriner hekim kontrolünden geçiriliyor. İşlemler noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Büyükbaş kurbanların etleri modern tesislerde kıyma ve kuşbaşı olarak konserveleniyor. Tüm yıl boyunca ihtiyaç sahiplerinin sofrasında yer alıyor. İşte Kızılay kurban bağışı ile ilgili detaylar...

KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NE KADAR?

Kızılay'da vekâleten yurt içi kurban fiyatı 850 lira, yurt dışı fiyatı ise 750 lira. 168 Çağrı Merkezi ve Kızılay internet sitesinden yapacak online kurban bağışlarında, peşin fiyatına 4 taksit imkânı sunuluyor.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kızılay’ın internet sayfası üzerinden “Vekâleten Kurban” menüsünü kullanarak elektronik işlemle, 168 Kızılay ücretsiz danışma ve bağış hattından telefonla, tüm bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları yoluyla, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no’lu Kızılay Posta Çeki hesabı ile ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden doğrudan yapabilirsiniz.

KIZILAY KURBAN BAĞIŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

Yurt dışından göndereceğiniz kurban bağışlarınız için hesap numaralarımız; Turkish Red Crescent Society bank account number for international donations;. Yurt dışından bağış göndermek isteyen bağışçılarımız 150 USD, 135 AVRO tutarındaki kurban vekalet bedelini aşağıdaki hesap numaralarına gönderebilirler.

Ziraat Bank International AG Filiale Frankfurt Am Hauptbahnhof 16 60329 Frankfurt KONTO NO:

1080000001 BLZ:

512 207 00 IBAN NO:

DE26 5122 0700 1080 0000 01 SWIFT:

​TCZBDEFF

Kurban Bayramı'nda kesimi gerçekleştirilen kurban bağışlarının iadesi mümkün değildir.



Bağışlarınızın takibini, web sitemizin bağış sekmesinde yer alan “Bağış Takibi” bölümüne, T.C. kimlik numaranızı veya bağışçı kodunuzu girerek yapabilirsiniz.

Bağışlarla ilgili daha fazla bilgi almak için 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattını arayabilirsiniz.