KIZIL GONCALAR DİZİSİ KONUSU NEDİR, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir ibare bulunmuyor.

“Faniler” isimli tarikatın dairesinde yaşayan Meryem (Özgü Namal), Naim ve kızları Zeynep memleketlerinde yaşanan depremden sonra İstanbul’a göç ederler. Kızını okutma hayalleri kuran Meryem, tarikatın ve Naim’in kızına dair yaptıkları planlardan habersizdir.

Adli bir vaka sonucu, tarikat şeyhinin gözde torunu Cüneyd’le (Mert Yazıcıoğlu), seküler Atatürkçü bir psikiyatr olan Levent’in (Özcan Deniz) yolu kesişir. Mecburi hizmet yıllarından Faniler’i tanıyan Levent, bir yandan Cüneyd’e yardım edebilmek tarikatın tutucu bakış açısıyla mücadele edecek, diğer yandan özel hayatının çalkantılarıyla boğuşacaktır. Levent ve Meryem’in bilmeden geçmişten getirdiği sır, herkesin hayatını değiştirecek kudrettedir.