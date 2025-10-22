Kızı ve torununu öldüren cani, eşini 3 ay evden çıkarmamış

Eskişeir'deki olay, geçen yıl haziran ayında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Merve Karabaş, sabah evinden çıkıp, oğlu Ata Alp ile birlikte işe gitmek için kapının önündeki 25 AIE 792 plakalı otomobiline bindi. Bu sırada Adana'dan gelip evin önünde bekleyen Osman Nuri Keskin, belinden çıkardığı tabancayla kızı Merve Karabaş'ı, ardından kaçmaya çalışan torunu Ata Alp'i öldürdü. Gözaltına alınan Osman Nuri Keskin 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Osman Nuri Keskin hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı.

Eskişehir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın duruşmasına, evli ve 2 çocuk babası Osman Nuri Keskin, öldürdüğü kızı Merve Karabaş'ın eşi Ahmet Karabaş yer alırken, sanık Keskin’in eşi Hatice Keskin Adana’dan SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada mahkeme heyetinin ısrarla sormasına rağmen öldürdüğü kızı Merve Karabaş’ın adresini nereden öğrendiğini anlatmayan sanık, adresi internette araştırarak bulduğunu söyledi.

Duruşmada ifade veren sanığın eşi Hatice Keskin ise Adana’da eşinden uzun süre şiddet gördüğünü ve bu nedenle kaçarak Eskişehir’deki kızının evine geldiğini belirterek, “Eşim olan sanığın eziyetine dayanamadım. 13 senedir kızımla görüşemedim. 14 yaşındaki oğlum evden ayrıldı. Sanık, çocuklarımla beni görüştürmedi. 3 ay yatak odamdan çıkarmadı. Bu sebeple Adana’da yaşayan kız kardeşimin yanına gittim. Buraya kızım ve oğlum geldi, beni yanlarına almak istediklerini söylediler. Kızım Merve, eşinin kendisiyle boşanacağını söyledi. ‘Anne, benimle gel. Bana yoldaş olursun, hem de çocuğuma bakarsın’ dedi. Merve’yle Eskişehir’e geldim” dedi.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olaydan bir gün önce Eskişehir Adliyesi’ne gidip, eşi Osman Nuri Keskin hakkında uzaklaştırma kararı için başvuruda bulunduğunu anlatan Hatice Keskin, olay gününü ise şöyle anlattı:

“Adresi nasıl buldu bilmiyorum. Olay günü ben çöp atmaya çıktım. Çöp attığım sırada silah sesi duydum, geri döndüğümde torunum yerde yatıyordu. 200 metre ileride ise kızımı araç içerisinde buldum. Sanık yanıma geldi, elimdeki telefonu aldı. Ben polisi arayacaktım, aramama izin vermedi. Sanığı evin etrafında görmedim, gizlenmişti. Daha sonra olayı gören vatandaşlar geldi. Kaçmaya çalıştığı esnada yakaladılar, polise teslim ettiler.”