Kızı katili oldu
Kayseri'de kızı tarafından bıçaklanan anne hayatını kaybetti. Anneye otopsi yapılacağı, kızın ise gözaltına alındığı bildirildi
- 1
Kayseri'de kızı M.C. tarafından bıçaklanan anne T.C., hayatını kaybetti.
- 2
Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi.
- 3
M.C. ile annesi T.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
-
- 4
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
- 5
Kavgada M.C., annesi T.C.’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- 6
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde T.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
-
- 7
Annenin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna konulurken, gözaltına alınan kızı M.C., polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- 8
- 9