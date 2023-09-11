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Sultangazi'de, tartıştıkları kız öğrenciye taş atarak yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de, tartıştıkları lise öğrencisi M.N.K'ye taş atarak dişinin kırılmasına neden olan O.A.A. ve Y.A, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fotoğraflar: İHA