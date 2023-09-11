Sultangazi'de tartıştıkları kız öğrenciyi taş atarak yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da lise öğrencisi M.N.K., tartıştığı 2 kişinin taşlı saldırısına uğramıştı. İnsanın kanını donduran olayda bugün önemli bir gelişme yaşandı. Dün gözaltına alınan 2 zanlı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı
Sultangazi'de, tartıştıkları kız öğrenciye taş atarak yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, tutuklandı.
AA'da yer alan habere göre Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de, tartıştıkları lise öğrencisi M.N.K'ye taş atarak dişinin kırılmasına neden olan O.A.A. ve Y.A, yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Fotoğraflar: İHA