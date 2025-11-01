Habertürk
        KAHREDEN OLAY... Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşında

        Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşındaydı...

        İstanbul Esenyurt'ta kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Göğsünden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 07:07 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:23
        Kız meselesi cinayeti! Daha 17 yaşındaydı...
        İstanbul'da olay, dün akşam saat: 20.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Suriye uyruklu A.A. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir başka yabancı uyruklu kişi tartışmaya başladı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLA YARALANDI

        İHA'daki habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.A. göğsünden bıçaklandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken A.A. yakınları tarafından Esenyurt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        KAVGANIN NEDENİ KIZ MESELESİ

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda olaya karışan bıçak olay yerinde bulundu ve kavganın kız meselesi yüzünden başladığı ortaya çıktı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Hastaneye kaldırılan A.A. göğsünden aldığı yara sonucu hayatını kaybederken. Firar eden kişiyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı.

