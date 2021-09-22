Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kız Kulesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki teknenin KEGM-3 botu tarafından yedeklendiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, teknenin Kalamış Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.