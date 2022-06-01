Kız çocuklarında ergenlik yaşı 8'e düştü

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Türkiye’de ortalama ergenlik yaşının 12,5 olduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Özlem Özyılmaz, “Ergenlik yaşı son yıllarda özellikle Amerika ve Avrupa’da düştü. Türkiye’de yapılan çalışmalarda sadece meme gelişiminin daha erken yaşlarda oluşmaya başladığı rapor edildiyse de pandemi döneminde 'erken adet' şikayetiyle kadın hastalıkları uzmanlarına başvuran vaka sayısı dikkat çekici şekilde arttı. Bu konu, yakın zamanda yapılan çalışmalarda da gösterilecektir” dedi.

AİLELER ÇOCUKLARININ GELİŞİMİNİ ÇOK DİKKATLİ GÖZLEMLEMELİ

Özyılmaz, "Henüz 8-9 yaşında bir kız çocuğu, 20-30 yaşındaki bir kadının şikayetlerine benzer jinekolojik şikayetler tarif ediyor. Bu durum hem bedenen hem ruhen hem de sosyal açıdan çok ağır travmalara neden olmaktadır. Aileler çocuklarının gelişimini çok dikkatli gözlemleyip vakitlice ilgili branşlarla iletişim kurmalıdır" diye konuştu.

ERKEN ERGENLİĞİN NEDENİ NEDİR?

Ergenlik yaşını belirleyen faktörlerin, genetik ve çevresel kaynaklı pek çok bileşeni olduğunu dile getiren Özyılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Erken erkenlik oranlarındaki bu vahim artışı tetikleyen en önemli risk faktörleri; özellikle son 20 yılda hava kirliliği, başta oyuncaklar olmak üzere plastik ürünlerde yer alan zararlı kimyasallar, yiyecek ve içeceklerdeki katkı maddeleri, hazır gıda odaklı beslenme düzeni ve bununla birlikte artan obezite, teknolojiye bağımlılık ve beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam oldu. Pandemi sürecinde de tüm bu saydığımız etkenlere maruziyet ciddi oranda arttı; okul çağındaki çocukların bilgisayar başında geçirdikleri vakit arttı, bu hareketsiz yaşam içerisindeki katkı maddesi içeren hazır gıda tüketimi de yoğunlaşınca obezite arttı, keza ev içerisinde gerek temizlik ürünleri gerekse de oyuncaklarla temasın getirdiği kimyasal maruziyeti arttı. Tüm bunların sonucunda da özellikle pandemi döneminde özellikle kız çocuklarında ‘erken adet görme’ başvurusu arttı."

ERKEN ERGENLİK BEYİN TÜMÖRÜ NEDENİ OLABİLİR

Ergenlik yaşının düşmesiyle, beyin tümörleri, hidrosefali, nörofibromatozis, böbrek üstü bezinin hastalıkları, yumurtalık kitleleri riskinin de ciddi oranda arttığına dikkat çeken Özyılmaz, "Erken ergenlik ortaya çıktıktan sonra bu çocuklarda hızlı boy ve kilo artışı gözlenir, kemik uçlarındaki büyüme plakları (epifizler) erken kapanır. Bu çocuklar genetiklerinde var olan boy potansiyeline ulaşamazlar. Yaş olarak çocuk kabul edilirlerken, boyları yaşıtlarına göre kısa kalır ve bir yetişkin doğurganlığına sahip olduğu halde bedenen yetersiz olduğunu düşünmek bu çocukları ruhen ve sosyal açıdan olumsuz etkiler” dedi.

ERKEN ERGENLİK TEDAVİ GEREKTİREN BİR SÜREÇ

Özyılmaz, “Ergenlik bir olgunlaşma evresidir; yani çocukluk ile yetişkinlik arasında yer alan fiziksel ve psikolojik bir geçiş dönemidir. İnsan hayatındaki bu önemli evre, yaklaşık 3-4 sene sürmekle birlikte 20-21 yaşlarına kadar etkisini göstermektedir. Ergenlik konusunu kız çocukları özelinde değerlendirecek olursak; bedenen ve ruhen doğurganlığa hazırlandığı çok yönlü değişimin olduğu bir dönemdir diyebiliriz. Bu dönemde göğüs, kalça gibi bazı bölgeler büyür ve genişler. Ergenin vücudu yetişkin bir kadın vücudunun formunu almaya başlar. Ergenin yumurtalıklarında yumurta üretimi ve dolayısıyla da âdet döngüsü başlar. Ağırlıklı olarak kasık bölgesinde ve koltuk altında olmak üzere bedenin diğer bölgelerinde kıllanma meydana gelir. Eğer meme gelişimi, kol altı ve kasık kıllanması 8 yaştan önce başlarsa ve ilk adet kanaması 10 yaşın altında olursa bu duruma erken ergenlik deniliyor. Erken ergenliğin nedenleri, beyin kaynaklı hipofiz-hipotalamus ise ‘merkezi ergenlik’, hormonların üretildiği yumurtalıklar, böbrek üstü bezi kaynaklı ise ‘çevresel ergenlik’ denir” dedi ve erken ergenliğin tedavi gerektiren bir süreç olduğunun altını çizdi.

Özyılmaz, ebeveynleri en çok rahatsız eden durumun çocuklarının boylarının kısa kalması olduğunu belirterek şunları söyledi: "Tanı koyulma aşamasında hormon testleri, kemik yaşı tayini, rahim yumurtalıklarına, böbrek üstü bezine ve beyin incelemesine yönelik ultrason ve MR’dan yardım alınır. Eğer erken ergenliğin sebebi beyin tümörleri, hidrosefali, böbrek üstü bezi hastalıkları, yumurtalık kitleleriyse ameliyat gerekir. Yumurtalık kitleleri genellikle basit kistik yapılardır ve ameliyat konusunda aceleci davranmamak gerekir; takipte kalmakta fayda vardır. Çocuklarda kilo problemi varsa diyet desteği, egzersiz, sağlıklı beslenmeyi yaşam tarzı haline getirme ve bulundukları ortamı sık sık havalandırma, katkı maddesi olmayan doğal ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırma, zararlı kimyasalların olduğu ürünlerden uzaklaştırma, önem arz etmektedir. Hormon tedavisi gerektiren bir erken ergenlik tablosu varsa, aylık ve üç aylık iğnelerle gonodatropin salgılatıcı hormon analoğu verilir ve yüksek seyreden üreme hormonları, ergenliğin normal vakti gelinceye kadar baskılanır. Bu çocuklar 3 ayda bir gözetim yani takip altında tutulmalıdır."