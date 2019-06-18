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Kız bebek isimleri 2019 - En güzel değişik ve modern kız bebek isimleri... Keşfedilmemiş isimler!

En güzel 2019 kız bebek isimlerini hazırladık. Anne baba olmayı bekleyen çiftlerin en çok düşündükleri detaylardan biri de bebeklerine ömürleri boyunca kullanacakları bir isim vermek. Tabii ismin kulağa nasıl geldiği kadar anlamı da oldukça önemli. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en popüler kız bebek isimlerini araştırdık. İşte en güzel kız bebek isimleri ve anlamları burada

18.06.2019 - 15:07 | Güncelleme: İHAYAŞAM

  • Her aile, çocuklarına anlamlı isimler verdiğinden emin olmak ister. Bu nedenle de doğru ismi bulmak için günlerce hatta aylarca düşünür durur. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en popüler kız isimlerini bir araya getirdik. İşte her dönem popülerliğini koruyan nadir bulunan kız bebek isimleri ve anlamları...

    A HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ BEBEK İSİMLERİ

    AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.
    AFİFE: Namuslu, namusuna çok düşkün olan.
    AĞÇA: Temiz, saf.
    AHENK: Uyum.
    AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel.
    AHU: Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın.
    AHUEDA: Nazlı güzel.
    AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı.
    AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi.
    AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün.

  • ALA: Ela karışık renkli, alaca.
    ALAGÜL: Çok renkli gül.
    ALÇİÇEK: Kırmızı çiçek.
    ALEDA: Nazlı, kaprisli.
    ALEYNA: "Bizim üzerimize, bizim aleyhimize" manalarına gelir.
    ALGIN: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.
    ALKIM: Gökkuşağı.
    ALKIZ: Kırmızı yanaklı, sağlıklı kız.
    ALYA: Yüksek yer, yükseklik, gök.
    AMİNE: Yüreğinde korku olmayan.

  • ANDAÇ: Anılar, hatıralar.
    ANKA: Kaf Dağı'nda bulunduğu söylenen masal kuşu.
    ARKIN: Yavaş, ağır, sakin.
    ARMAĞAN: Hediye, ödül.
    ARZUM: İsteğim, dileğim, hevesim.
    ARZUNAZ: Naz yapan.
    ASENA: Dişi kurt, güzel kız.
    ASLI: Temelli, köklü. Bir şeyin benzeri.
    ASUELA: Ela gözlü yaramaz.
    ASUMAN: Gökyüzü.

  • AŞKIM: Sevdiğim,sevgilim.
    AYBEN: Ben ayım anlamında.
    AYBİKE: Ay gibi güzel kız.
    AYCAN: Ay gibi sevilen, aydınlık can.
    AYÇA: Yay biçimindeki ay, Hilal.
    AYKIZ: Ay+Kız.
    AYDA: Dere kıyılarında yetişen bir bitki.
    AYLA: Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi.
    AYLAN: Ay gibi güzel değerlere sahip olan.
    AYLİN: Ayla ile aynı anlamda.
    AYPERİ: Ay ve peri gibi çok güzel.

  • AYSEL: Ay gibi olan güzelliğiyle nam salmış olan.
    AYSU: Ay gibi parıltılı ve su gibi berrak.
    AYSUN: Ay gibi ışıltılı ve güzel.
    AYŞE: Rahat ve huzur içinde yaşayan.
    AYŞEGÜL: Güller içinde mutlu yaşayan.
    AYŞEN: Neşeli, gülen, aydınlık.
    AYŞIL: Ay ışığı.
    AYŞİM, AYŞİN: Darlak ışık saçan.
    AYTEN: Güzel bir tene sahip olan.
    AZRA: Üstünde hiç yürünmemiş kum; Yeni yetme kız.

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