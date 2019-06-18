Her aile, çocuklarına anlamlı isimler verdiğinden emin olmak ister. Bu nedenle de doğru ismi bulmak için günlerce hatta aylarca düşünür durur. Eğer bebeğinize isim bulma konusunda kararsızsanız sizler için en popüler kız isimlerini bir araya getirdik. İşte her dönem popülerliğini koruyan nadir bulunan kız bebek isimleri ve anlamları...

A HARFİ İLE BAŞLAYAN KIZ BEBEK İSİMLERİ

AÇELYA: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.

AFİFE: Namuslu, namusuna çok düşkün olan.

AĞÇA: Temiz, saf.

AHENK: Uyum.

AHSEN: Çok güzel, olağanüstü güzel.

AHU: Ceylan, karaca, çok güzel, ince, zarif kadın.

AHUEDA: Nazlı güzel.

AJLAN: Hızlı, çabuk, telaşlı.

AKASYA: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

AKGÜN: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı gün.