İç harcının yağlı olmaması için az yağda soğan ve baharatla kavrulan Kıymalı Böreğin nasıl yapıldığını inceleyelim. İster sabah kahvaltı menüsünde ister öğlen yemeği menüsünden rahatça servis edilebilir. İsterseniz kuş üzümü ve dolmalık fıstık eklenerek farklı tatlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda Kıymalı Börek tarifimiz:
Malzemeler;
- 3 adet yufka
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- Yarım çay bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım çay kaşığı tuz
İç Harcı için:
- 1 adet orta boy kuru soğan
- Yarım çay kaşığı tuz, karabiber
- 300 gram az yağlı dana kıyma
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
Üzeri için:
- 3 Yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 çay kaşığı toz şeker
Kıymalı Börek Yemeği Yapılışı;
- Böreğin iç harcını hazırlayalım. Kuru soğanı yemeklik doğrayalım. Yağı geniş tabanlı bir tavada ısıtın, soğan pembeleşinceye kadar kavurun.
- Kıymayı katıp renk alana kadar karıştırıp kavurun. Tuz, karabiber ve pul biber ekleyip harcı ocaktan alalım.
- Böreklerin lezzetli olması için yumurta, sıvıyağ, süt ve yoğurdu bir kap içerisinde karıştırın.
- Tezgâh üzerine yaydığınız yufkaları dört eşit parçaya bölüp on iki adet üçgen parça elde edin.
- Hazırladığınız sütlü ve yumurtalı sıvı karışımını bir fırça yardımıyla yufkaların üzerine sürün. Yufkaların geniş tarafına kıymalı harcı koyun.
- Yufkaların kenar kısımlarını içe doğru katlayıp sigara böreği sarar gibi rulo şeklinde sarın. Rulo börekleri kendi etrafında döndürdükten sonra gül şeklinde kıvırın.
- Porsiyonluk olarak hazırladığınız börekleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine dizin.
- Böreklerin üzerine sürmek için; toz şeker, yumurtanın sarısını ve yağı küçük bir kapta şeker eriyene kadar karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürün.
- Hazırladığınız börekleri, önceden ısıtılmış 170 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin. Yaklaşık 40 dakika pişirin.
Kıymalı Börek Püf Noktaları;
- Böreğin içerisine koyduğumuz az miktardaki toz şeker böreğin daha iyi kızarmasını sağlayacaktır.
- Az yağlı olması böreğiniz tadını ve yumuşaklığını etkileyecektir.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!