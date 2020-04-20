İç harcının yağlı olmaması için az yağda soğan ve baharatla kavrulan Kıymalı Böreğin nasıl yapıldığını inceleyelim. İster sabah kahvaltı menüsünde ister öğlen yemeği menüsünden rahatça servis edilebilir. İsterseniz kuş üzümü ve dolmalık fıstık eklenerek farklı tatlar elde edebilirsiniz. İşte karşınızda Kıymalı Börek tarifimiz:

Malzemeler;

İç Harcı için:

Üzeri için:

Kıymalı Börek Yemeği Yapılışı;

Kıymalı Börek Püf Noktaları;