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Kıyamet Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kıyamet Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Kıyamet Suresi okunuşu: Kıyamet Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Kıyamet Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 40 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “el-Kıyame” kelimesinden almıştır. Surede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kafirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir. Kıyamet Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 04.07.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kıyamet Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Kıyamet Suresi, Kur'an'ın 75. suresidir. Sure, 40 ayetten oluşur. Mekke'de Karia Suresi'nden sonra indirildiğine inanılan sure, ismini ilk ayette geçen ve ölümden sonra dirilme anlamına gelen "kıyame" kelimesinden alır. Kıyamet Suresi'nde Kıyamet Günü'nden, insanların öldükten sonra yeniden diriltileceklerinden, peygamberin kendisine vahiy geldikten sonra onu nasıl okuyacağından, günah işleyenlerin Kıyamet Günü'ndeki durumlarından, insanların başıboş bırakılmadıklarından bahsedilir. Kıyamet Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Kıyamet Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Kıyamet Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.La uksimu bi yevmil kıyameti.

    2.Ve la uksimu bin nefsil levvameti.

    3.E yahsebul insanu ellen necmea ızamehu.

    4.Bela kadirine ala en nusevviye benanehu.

    5.Bel yuridul insanu li yefcure emamehu.

    6.Yes'elu eyyane yevmul kıyameti.

    7.Fe iza berikal basar(basaru).

    8.Ve hasefel kamer(kameru).

    9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).

    10.Yekulul insanu yevme izin eynel meferr(meferru).

    11.Kella la vezer(vezere).

    12.İla rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).

    13.Yunebbeul insanu yevme izin bima kaddeme ve ahhar(ahhara).

    14.Belil insanu ala nefsihi basiratun.

    15.Ve lev elka meazirahu.

    16.La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bihi.

    17.İnne aleyna cem'ahu ve kur'anehu.

    18.Fe iza kara'nahu fettebi' kur'anehu.

    19.Summe inne aleyna beyanehu.

    20.Kella bel tuhıbbunel acilete.

    21.Ve tezerunel ahirate.

    22.Vucuhun yevme izin nadıratun.

    23.İla rabbiha naziratun.

    24.Ve vucuhun yevme izin basiratun.

    25.Tezunnu en yuf'ale biha fakıratun.

    26.Kella iza belegatit terakıye.

    27.Ve kile men rak(rakın).

    28.Ve zanne ennehul firak(firaku).

    29.Velteffetis saku bis sak(sakı).

    30.İla rabbike yevme izinil mesak(mesaku).

    31.Fe la saddeka ve la salla.

    32.Ve lakin kezzebe ve tevella.

    33.Summe zehebe ila ehlihi yetemetta.

    34.Evla leke fe evla.

    35.Summe evla leke fe evla.

    36.E yahsebul insanu en yutrake suda(sudan).

    37.E lem yeku nutfeten min meniyin yumna.

    38.Summe kane alakaten fe halaka fe sevva.

    39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsa. 

    40.E leyse zalike bi kadirin ala en yuhyiyel mevta.

  • Kıyamet Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1. Kıyamet gününe yemin ederim.

    2. (Kusurlarından dolayı kendini) kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz).

    3. İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır?

    4. Evet bizim, onun parmak uçlarını bile düzenlemeye gücümüz yeter.

    5. Fakat insan önünü (geleceğini, kıyameti) yalanlamak ister.

    6. "O kıyamet günü ne zaman?" diye sorar.

    7, 8, 9, 10. Gözler kamaştığı, ay karanlığa gömüldüğü, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, o gün insan "kaçış nereye?" diyecektir.

    11. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur.

    12. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.

    13. O gün insana, yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.

    14, 15. Hatta, mazeretlerini ortaya koysa da, o gün insan kendi aleyhine şahittir.

    16. (Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma.

    17. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir.

    18. O halde, biz onu okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy.

    19. Sonra onu açıklamak da bize aittir.

    20, 21. Hayır! Siz dünyayı seviyorsunuz ve ahireti bırakıyorsunuz.

    22. O gün bir takım yüzler aydındır.

    23. Rablerine bakarlar.

    24. O gün bir takım yüzler de asıktır.

    25. Bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar.

    26, 27, 28, 29, 30. Hayır, can boğaza dayandığı, "Kimdir (bunu) iyi edecek?" dendiği, (ölmek üzere olanın da) bunun ayrılış olduğunu bildiği, bacakların birbirine dolandığı zaman, işte o gün sevkediliş Rabbinedir.

    31. O, (Peygamberi) doğrulamamış, namaz da kılmamıştı.

    32. Fakat yalanlamış ve yüz çevirmişti.

    33. Sonra da kasıla kasıla ailesine gitmişti.

    34, 35. "Bu azap sana layıktır, layık! Evet, layıktır sana, layık!" denecektir.

    36. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.

    37. O dökülen meniden ibaret az bir su değil miydi?

    38. Sonra bu, bir "alaka"3 oldu. Derken Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi.

    39. Nihayet ondan da erkek ve dişi iki eşi var etti. 

    40. Şimdi, bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi?

  • Kıyamet Suresi Konusu

    Allah’ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren ayetlerle başlayan surede ağırlıklı olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları ile inkarcıların ahirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Surede ayrıca vahiy esnasında Hz. Peygamber’in Cebrail’den aldığı vahyi hafızasına yerleştirmek için gösterdiği gayret, Allah Teala’nın bu konudaki uyarıları ve ahiretin varlığını ispatlayan deliller üzerinde durulmuştur.

    Kıyamet Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada yetmiş beşinci, iniş sırasına göre otuz birinci suredir. Karia suresinden sonra, Hümeze suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Kıyamet Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Yüce Allah’ın Kur’an’da herhangi bir konuyu yemin ederek zikretmesi o konunun ve üstüne yemin edilen şeyin önemine işaret eder. Burada da korkunç manzaralarla dolu kıyamet gününe ve kendini kınayan, sorgulayan nefse dikkat çekilmiştir.

    Kur’an-ı Kerim’de kıyametin geleceğinden kuşku duyulmaması gerektiğini belirten ve kıyametle ilgili durumları açıklayan pek çok ayet vardır. Müslüman için önemli olan kıyametin ne zaman kopacağını, dolayısıyla ahiret hayatının ne zaman başlayacağını bilmek değil, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata inanmak ve ona gerektiği şekilde hazırlanmaktır. İslam inancına göre sura ilk üflendiğinde bütün canlılar ölecek; kabir hayatı veya berzah denilen ve ölümle kıyametin kopması arasındaki dönemi kapsayan sürecin dolması ve kıyametin kopmasından bir süre sonra sura ikinci defa üflenince, insanlar yeniden diriltilerek yattıkları yerlerden kalkıp mahşerde toplanacaklardır. Arkasından hesaba çekilip yargılanma, amel defterlerinin ortaya konması, mizan yani iyilik ve kötülüklerin tartılması, değerlendirilmesi gibi ahiret halleri denilen aşamalar gerçekleştikten sonra cennetlikler ve cehennemlikler belli olacak, sırat köprüsünden geçebilenler cennete kavuşurken geçemeyenler cehennemi boylayacaklardır.

    Sözlükte nefs (nefis), “bir şeyin kendisi ve hakikati, benlik, can, ruh, kalp, insandaki manevi güç, kan” gibi anlamlara gelmektedir, Kur’an-ı Kerim’de nefis, insanı, insanın şahsını, varlık bütünlüğünü, kişiliğini ifade eder (mesela bk. Bakara 2/233; Al-i İmran 3/25, 30; En‘am 6/70, 151). Ancak zamanla İslam düşüncesinde “nefis” kelimesi daha özel olarak iki anlamda kullanılmıştır: 1. Nefis, insandaki istekler, arzular, güdüler, dürtüler ve duygular bütünüdür. Uygun eğitim almamış insanda ortaya çıkan kötü huy ve özellikler buradan kaynaklanır. 2. İnsanın hakikati ve kendisi. Gazzali, bu anlamda nefsin kalp, ruh ve akılla eş anlamlı olduğunu belirtir (İhya, III, 3-5). 

    İnsan nefsi iki temel özelliğe sahiptir: a) Nefis dinamiktir, kendi kendisini dengeleyici bir sistemdir ve onda zıt eğilimlerin meydana getirdiği psikolojik bir gerginlik ortamı vardır. Bu gerginlikler davranışlarda güdüleyici bir sistem olarak rol oynarlar. Kur’an’da muhtelif ayetlerde nefsin bu özelliğine işaret edilmektedir (mesela bk. Şems 91/7-10; Tin 95/4). b) Nefiste gelişme ve olgunlaşma gücü vardır. İlkel haliyle nefis, içgüdüsel isteklerin baskın olduğu, dolayısıyla ahlaki ölçülere uyum sağlamakta zorlandığı için kötülüğe yatkındır. Bu özellikteki nefis derecesine nefs-i emmare denilir (nefis hakkında bk. Nisa 4/1). Mutasavvıflar, nefsin mertebelerini ve hallerini şu şekilde açıklamışlardır: 1. Nefs-i emmare: Şeytana uyarak şehevi (bedensel, biyolojik) isteklerin, makam ve mevki sahibi olma gibi tutkuların karşılanmasını emreden ve kalbi süfli yönlere çeken kuvvet demektir. 2. Nefs-i levvame: Bayağı eğilim ve arzulara karşı mücadele eden, işlediği günahlardan dolayı üzülüp kendini kınayan, yargılayan ve düzeltmeye çalışan nefis basamağıdır. 3. Nefs-i mülhime: Hayır ve şerri idrak edebilme melekesine sahip olan nefistir. 4. Nefs-i mutmainne: İman nuruyla tam aydınlanmış, kötü sıfatlardan kurtulup yüce ahlak ile bezenmiş olan nefistir. Bu dereceye ulaşan nefsin sıkıntı ve gerilimleri son bulmuştur. Bu nefis hem Allah ile hem kullarla hem de kendisiyle barışık olduğu için huzur ve tatmin içerisindedir. 5. Nefs-i zekiyye: Nefsi kirletecek inkar, cehalet, kötü hisler, yanlış inançlar ve kötü huylardan temizlenmiş; iman, ilim, irfan, iyi hisler, güzel huy ve ilahi ahlak gibi takva özellikleriyle terbiye edilmiş nefis demektir. 6. Nefs-i raziye: Kendisi ve başkaları hakkında Allah’ın hayır veya şer olarak takdir ettiği hükümlere tereddütsüz rıza gösterip teslim olan nefsin makamıdır. 7. Nefs-i marziyye: Allah ile kul arasında karşılıklı rıza ilişkisinin kurulduğu, kulun Allah’tan, Allah’ın da kuldan razı olduğu makamdır. 8. Nefs-i kamile: Kişinin ahlak ve marifette kemale ererek irşad mevkiine yükseldiği makamdır (Konu hakkında bk. Süleyman Uludağ, “Nefis” DİA, XXXII, 526-529; Hayati Hökelekli İFAV Ans., III, 464-466).

  • Kıyamet Suresi Kaç Ayet?

    Kıyamet Suresi 40 ayetten oluşmaktadır.

    Kıyamet Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Kıyamet Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 576. Sayfada başlayıp 577. Sayfada biter ve 29. Cüzde yer alır.

  • Kıyamet Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Kıyamet suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Kıyamet suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Kıyamet Suresi Adetliyken Okunur Mu? 

    Kıyamet suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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