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        Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl?

        Bu yıl ikinci kez, mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen bir kürek balığı (oarfish) kıyıya vurdu. Peki Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 10:53 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:56
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          Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balığı bu yıl ikinci kez kıyıya vurdu.

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          KIYAMET BALIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

          Kıyamet Balıklarının, deprem ve diğer doğal afetlerin öncüsü olduğu inancı, onları halk arasında "kıyamet balığı" olarak tanımlanmasına yol açmıştır.

          Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balığı bu yıl ikinci kez kıyıya vurdu. Kürek balıkları, denizlerin derinliklerinde, özellikle 200 ila 1000 metre arasında yer alan mezopelajik bölgelere adapte olmuş canlılardır.

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          BÜYÜK DEPREMDEN SONRA KARAYA VURMUŞTU

          Kürek balığı, Japonya'da 2011 yılında büyük bir depremden önce kıyıya vurmuştu.

          O yıl, Japonya'nın Oshika Yarımadası'nda 9,1 büyüklüğünde bir deprem​ meydana gelmişti ve ardından balık sahilde görülmüştü.

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