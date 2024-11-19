Kıyamet balığı nedir, görüntüsü nasıl?

KIYAMET BALIĞI NE ANLAMA GELİYOR?

Kıyamet Balıklarının, deprem ve diğer doğal afetlerin öncüsü olduğu inancı, onları halk arasında "kıyamet balığı" olarak tanımlanmasına yol açmıştır.

Kaliforniya'da nadir görülen ve mitolojide felaketlerin habercisi olarak bilinen kürek balığı bu yıl ikinci kez kıyıya vurdu. Kürek balıkları, denizlerin derinliklerinde, özellikle 200 ila 1000 metre arasında yer alan mezopelajik bölgelere adapte olmuş canlılardır.