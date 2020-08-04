Çin'in güneyinde bulunan Yangtse vadisi kivi meyvesinin anavatanı olarak bilinir. Dünyaya bu bölgeden yayılan kivi 1900’lü yılların başlarında dünyada tanınmaya başlamıştır. Tarihsel süreç içinde kivi sağlık açısından çok değerli olarak kabul edilmiş mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan bir meyve çeşidi olarak beslenmede yer almıştır. Kivi çok komple vitamini içerisinde barındırır. Ayrıca içerdiği mineraller bakımından da oldukça zengin olan kivi gün içerisinde tüketilmesi ile gerekli olan birçok vitamin ve mineral katkısını vücuda sağlar özellikle gelişim çağındaki çocuklar için tüketilmesi faydalı olan kivi birçok yönden etiketi faydaları içerisinde taşır.

Kivinin Mucizevî Etkileri

Kivi; içinde bolca C vitamini bulunduran, yeşil ve içine beyazın uyumu ile serpiştirilmiş siyah çekirdekleri bulunan bir meyvedir. Hafif tatlı ve ekşi bir tadı bulunan bu meyvenin birçok faydası bulunmaktadır. İçeriğinde C vitamini dışında; A vitamini, protein, fosfor, potasyum, kalsiyum, B1 ve B2 vitaminlerini bulundurmaktadır. Lifli bir meyve olan kivi ortalama olarak 30-50 kalori içermektedir. Yapısının lif barındırmasından dolayı da bağırsakları çalıştırıcı özelliği bulunmaktadır. Günde 2 adet kivi tüketmek sağlığımız açısından çok faydalıdır. Tüketirken kabuğunu soymak yerine kaşık yardımı ile dondurma yer gibi yemek; vitamin ve minerallerin boşa gitmemesi açısından önemlidir.

Kivinin Faydaları;

Bol C vitamini içermesinden dolayı nezle ve gribal enfeksiyonların tedavisinde oldukça yararlıdır.

Rahat uyku uyumanızı sağlamaktadır.

Günde tüketilen 2 adet kivi kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün yükselmesine yardımcı olmaktadır.

Doğal öksürük şurubu niyetine tüketilebilir. Öksürüğü kısa sürede iyileştirici özelliği vardır.

Kan basıncını düzenlemektedir. Bu sayede yüksek tansiyon için de faydalıdır.

Lifli olmasından dolayı bağırsak problemlerini ortadan kaldırmaktadır.

Meydana gelen kolon rahatsızlıklarını giderici özelliği bulunmaktadır.

Gün boyunca görevi biten ölü hücrelerin temizlenerek, cildin tazelenmesine yardımcı olmaktadır.

İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun dengelenmesine katkı sağlamaktadır.

Antioksidan olmasından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı vücudun savunmasını artırmaktadır.

C vitamini bulundurmasından dolayı düzenli tüketmek astım rahatsızlığı olanlar için akciğerleri temizlemeye ve fonksiyonlarını geliştirmeye yardımcı olmaktadır.

Sindirim sisteminin çalışmasını sağlayarak, hazmın kolay yapılmasını sağlamaktadır.

Kivinin içinde bulunan pektin maddesi sayesinde oldukça etkili özellikler taşır. Bu madde de vücuttaki toksinleri temizleme imkanı sağlamaktadır. Ayrıca pektinin kolesterolü olumlu yönde etkilemesi nedeniyle kötü kolesterolü düşürmesi özelliği bulunmaktadır. Kivi bünyesinde taşımış olduğu birçok bileşenler sayesinde hastalıklardan korunma riskini artırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kılcal damarlar üzerinde olumlu etki yağar ve güçlenmesini sağlar.

Kan inceltici özelliği olan kivi bu sayede kanda bulunan yağ oranı da dengeler.

Gün içerisinde düzenli olarak kivi yenmesi sayesinde kansere karşı vücudu korur.