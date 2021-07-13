"KÜÇÜK BİR TARTIŞMA YAŞADIK"

Meral Kaplan da daha sonra bir canlı yayına telefon ile bağlanarak, Seçkin Piriler ile birbirlerine fiziksel şiddet uyguladıkları yönündeki iddialar hakkında konuşmuştu. Tüm yaşadıklarını anlatan Kaplan, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Evet, küçük bir tartışma yaşadık ama itiş kakış olmadı. Ben anlamıyorum, böyle bir şey yok! Biz 20 senelik arkadaşız... Seçkin’in fotoğrafları eski fotoğraflar ve bu konudan dolayı basını mahkemeye verecekmiş. Saçma sapan şeyler, çok çirkin. Benim mahkemem var ve beni bu şekilde rahatsız etmeleri çok çirkin. Seçkin de zor bir dönemden geçti, ben de geçiyorum... Biz bazen tartışıp, sonrasında birbirine gülen insanlarız. Sizin sayenizde daha da güzel barıştık. Benim tırmık izleri ile ilgili bir alakam yok. Ben Seçkin’i gerçekten çok seviyorum. Böyle bir şey yok. Nedense bu tarz haberlerin tam boşanma dönemine denk gelmesi garip geliyor.