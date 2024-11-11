Kıvılcım Ural'dan 'Eteklerim köpeklerim'

Yeni albümü 'Eteklerim Köpeklerim'de yer alan tüm bestelerin sahibi olan Kıvılcım Ural, yeni çalışmasıyla punk rock’ın protest ruhunu güçlü bir başkaldırı manifestosuna dönüştürüyor.

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İsmini verdiği albümünün odak noktasının 'Eteklerim Köpeklerim' şarkısı olduğunu dile getiren Kıvılcım Ural; “Albümün tüm ruhunu ve mesajını en net biçimde yansıtan, güçlü bir başkaldırı marşı. Bu parça, hem kişisel hem toplumsal bir isyanı temsil ediyor. Şarkıda, kadın gücünün ve özgürlüğünün altı çizilirken, baskılara ve dayatmalara karşı cesurca bir duruş sergileniyor. Bu parça, albümün omurgasını oluşturan başkaldırı ve direniş ruhunu en yoğun haliyle dinleyicime sunarken, aynı zamanda her bireyin kendi gücünü keşfetmesine ilham vermeyi amaçladım” dedi.