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        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ: Yeni sürprizler olacak - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ: Sürprizler olacak

        Yalıkavak'taki bir spor salonundan çıkarken görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 08:11 Güncelleme: 25.07.2024 - 08:11
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        • 1

          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, sezonun yorgunluğunu Yalıkavak'ta atıyor. Bir spor salonundan çıkarken objektiflere yansıyan Kıvanç Tatlıtuğ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "BU ARALAR SADECE DİNLENİYORUM"

          Yaz sezonunun başında Bodrum'a gelen 40 yaşındaki oyuncu; "Bu aralar sadece dinleniyorum. Yeni sezona sürprizler olacak" ifadelerini kullandı.

        • 3

          Gazetecilerin görüntü almaları için kaskını çıkarması talebini geri çevirmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, daha sonra kaskını takarak scooter'ına binip evinin yolunu tuttu.

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