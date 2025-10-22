Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi zorlama hapis yattı

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, tutuklanarak Hendek Cezaevi'ne gönderildi.

Melisa Dilara Tatlıtuğ, bir süre önce eski eşinin sevgilisiyle tartıştı. Şikâyet üzerine hakkında uzaklaştırma kararı alınan Tatlıtuğ'a, karakola her gün imza vermeye yönelik adli kontrol şartı getirildi.

Ne var ki adli kontrol yükümlülüğünü yerine getirmeyen Melisa Dilara Tatlıtuğ'a bunun üzerine zorlama hapis cezası uygulandı.

Dilara Melisa Tatlıtuğ'un avukatı İbrahim Halil Ateş, konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Söz konusu açıklama şöyle; "Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikâyeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."