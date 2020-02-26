"ANLAŞMAK ÜZEREYİZ"

Kıvanç Tatlıtuğ, "Başka yeni gelişmeler oldu. Tiyatro yapmak gönlümde var ama şu dönem içerisinde dijital platforma dizi yapmak için anlaşmak üzereyiz. Bu sene dizi yapmak istiyorum. Yaza da sinema filmin var" dedi.