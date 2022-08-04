İlk kez baba olma sevinicini yaşayan ünlü isim, şimdilerde yeni projesi için hazırlık yapıyor. 2008 ile 2010 yılları arasında Beren Saat ile rol aldığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından yeniden aynı projede bir araya gelen ikiliden Kıvanç Tatlıtuğ, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.