Kıvanç Tatlıtuğ: Lüleburgaz günlükleri
Kıvanç Tatlıtuğ, Birkan Sokullu ve Burak Yamantürk gibi ünlü isimlerle Lüleburgaz'daki evinde keyifli anlarını paylaştı
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Bir süredir Lüleburgaz'daki evinden paylaşımlar yapan Kıvanç Tatlıtuğ, oyuncu arkadaşları Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Murat Evingen ve diğer dostlarıyla keyifli anlarını sosyal medyada paylaştı.
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Tatlıtuğ, Lüleburgaz'daki evinde arkadaşlarıyla mangal yaparken ve ateş başında keyifli anlar geçirirken çekilen kareleri, "Lüleburgaz günlükleri" etiketiyle sosyal medya takipçilerine sundu.
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Ünlü oyuncu, bu paylaşımında ayrıca geçtiğimiz gün bahçesine giren ve 'Yakışıklı' adını koyduğu tilkiyi de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Kıvanç Tatlıtuğ, paylaşımlarına "Bir kaç iyi adam ve yakışıklı tilkimiz" notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram