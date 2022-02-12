Kıvanç'tan soğanlı menemen!

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Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta mutfağa girerek, elmalı turta yapmıştı. Aşçılığa ilgi duyan ve eğitim alan Tatlıtuğ, yeni bir paylaşımda bulundu.

ÖNCE ELMALI TURTA SONRA MENEMEN

"Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?" polemiğine katılan ünlü oyuncudan videolu yanıt geldi. Soluğu karavanın mutfağında alan Kıvanç Tatlıtuğ, hamaratlığını sergiledi. Tercihini soğanlı menemenden yana kullanan Tatlıtuğ, hazırlık aşamasını Instagram hesabından yayınladı.

KIVANÇ TARAFINI SEÇTİ!

Polemikte tarafını seçen ünlü isim, gönderisine, "O bir klasik." notunu düştü. Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. Kıvanç Tatlıtuğ'un 2 saat içerisinde 1 milyondan fazla izlenen gönderisi yorum yağmuruna tutuldu.

"YÜKSELTE YÜKSELTE ÇITA BIRAKMADIN!"

İşte ünlü oyuncuya yapılan yorumlardan birkaçı:

* İnsan o menemeni yemeye kıyamaz...

* Menemen soğanlı olur, gerisi tartışmaya kapalıdır.

* Bu hayatta daha ne kadar mükemmel olmayı hedefliyorsun?

* Yükselte yükselte çıta bırakmadın!

* Hem sempatik, hem yakışıklı. Doğrusu çok mert ve hamarat bir delikanlı...

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

Öte yandan 2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ (38) ile Başak Dizer'in (44) bebek beklediği iddia edilmişti. Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan ünlü stil danışmanı, "Evet, doğru. Çok heyecanlı ve mutluyuz." açıklamasını yapmıştı.

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek ile ilgili heyecanını paylaşan Kıvaç Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık." ifadelerini kullanmıştı.

"DOĞUM ABD'DE" İDDİASI

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yaz başı ABD'ye gidecekleri ve bebeklerini burada kucaklarına alacakları öne sürülmüştü. Ancak Tatlıtuğ'un menajeri, bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Tatlıtuğ ve Dizer'in bebeklerini Türkiye'de dünyaya getireceğini ifade etmişti.

"KIVANÇ’A ÇOK GÜLÜYORUM"

Aşklarını her zaman gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Başak Dizer, daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti:

Kıvanç'a çok gülüyorum. Evde devamlı taklit, mizah yapar. Kafasında hemen yazar ve oynar. Evliliğimle göz önünde olmak benim seçimim değildi. Öyle gelişti, elimde olan bir şey değil. Evlenmeden önce de aynı sektörde olduğum için işim gereği çok sakin bir sosyal hayatım yoktu. Tabii, evlilikle bu çember genişledi.

"EVLİLİĞİN YAPI TAŞI ANLAYIŞ"

Evliliğinizi ve özel hayatınızı ne kadar gizli yaşarsınız, dışardan o kadar az müdahale yapılıyor, o kadar az konuşuluyorsunuz. Bir de yapı gereği zaten ben özel hayatımı ortada yaşamayı seven bir insan değilim. Kıvanç da aynı şekilde. Evliliğin en önemli yapı taşı saygı ve anlayış.

"SEVGİ VE SAYGI BİTERSE BÜYÜ BOZULUR"

Birlikte eğlenmek, güzel vakit geçirmek, el ele neşeyi, coşkuyu ve tabii üzüntüyü paylaşabilmek; birlikte gülmek, seyahat etmek, kaliteli zaman geçirmek; birbirine yetebilmek; birbirini tamamlamak ve beslemek. Bu dediklerimin içinde hep aşk var. Aşık olmadan çok güzel vakit geçirmek zor. Aşk ilişkileri genelde sevgi ve saygı ile başlıyor ama bu hep devam etmek zorunda yoksa büyü bozuluyor.