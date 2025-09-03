Habertürk
        Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan dublörü Mehmet Tan hakkında açıklama - Magazin haberleri

        Kıvanç Tatlıtuğ'dan dublör açıklaması

        Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Aile' dizisindeki dublörü Mehmet Tan, kamera arkası görüntüleri paylaştığı için işten çıkarıldığını açıklamıştı. Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili açıklamada bulunarak dublörüne destek verdi; "Gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 17:29 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:18
        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan bir sahne arkası görüntüsünde, 2024'te final yapan 'Aile' adlı dizide, Kıvanç Tatlıtuğ’un tehlikeli sahnelerinden birinde dublör kullandığı ortaya çıkmıştı.

        Mehmet Tan
        Mehmet Tan

        Dizide Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, 'Kıvanç Tatlıtuğ' olduğu sahnelerden birinin kamera arkası görüntüsünü paylaştı.

        Görüntüler, kısa sürede gündem olurken, sosyal medyada "Sahneyi dublörü çekti, parayı Kıvanç Tatlıtuğ aldı" ve "Ateşi bir dublörü yakıyor" şeklinde yorumlar yapıldı. Bunun üzerine Mehmet Tan, bağlı olduğu ajans tarafından işten çıkarıldı.

        Kıvanç Tatlıtuğ
        Kıvanç Tatlıtuğ

        Mehmet Tan, söz konusu sahnenin gündeme gelmesinin ardından bağlı olduğu ajanstan işine son verildiğini duyurarak; "Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlardan sonra şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

        Dublörü Mehmet Tan'ın işinden olmasının ardından Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; "Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz. Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz. Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

        Sevgilerimle..."

