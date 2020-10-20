Netflix önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak olan Türkiye yapımı yeni orjinal projelerini 'Ufukta N Var' başlıklı toplantıyla duyurdu. Online olarak gerçekleştirilen toplantıda Cem Yılmaz'ın 'Erşan Kuneri'si, Burak Aksak'ın yazdığı Engin Öztürk'ün oyadığı '50 Metrekare', Burcu Bircik'in tesadüfen kiralık katil olan bir kadını canlandırdığı 'Fatma', Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?', Ezel Akay'ın yönettiği '9 Kere Leyla' gibi daha önce açıklanan projelerin yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi dikkat çekti.
Kod adı 'Denizaltı' olan dizinin yönetmenliğini 'Sarmaşık', 'Kelebekler' gibi filmleriyle tanınan Tolga Karaçelik yapacak. Türkiye'de ilk kez böyle bir türün deneneceğini söyleyen Netflix Türkiye İçerik Direktörü Pelin Diştaş, "Türkiye'de sualtı konusunda dahan önce hiç yapılmamış efektler yer alacak. Bunun için Titanic, Karayip Korsanları, Kusursuz Fırtına gibi filmlerde çalışmış özel efekt uzmanları Türkiye'ye gelerek yerli ekiple birlikte çalışacaklar" dedi.
Önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak Netflix yapımı yerli projeler şöyle:
FATMA'DAN İLK KARELER - DİZİ
Sıradan bir temizlikçi olan Fatma, kayıp kocası Zafer’i ararken beklenmedik bir cinayet işler. Bu olay, onu bir temizlikçi olarak kendisinden hiç şüphe edilmeyen görünmez bir katile dönüştürür. Yükselen yeteneklerden Özgür Önürme’nin kaleme aldığı ve Özer Feyzioğlu ile yönetmen koltuğunu paylaştığı psikolojik drama mini dizisi Fatma’nın başrollerinde Burcu Biricik ile birlikte Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak, Hazal Türesan, Olgun Toker, Gülçin Kültür Şahin, Deniz Hamzaoğlu ve Çağdaş Onur Öztürk rol alıyor.
50M2’YE YAKINDAN BAKIŞ - DİZİ
BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, senarist Burak Aksak’ın, Selçuk Aydemir’le birlikte yönetmen koltugunda oturduğu dizinin başrolünde Gölge karakteriyle Engin Öztürk’ü görüyoruz. Dizi 27 Ocak 2021’de tüm dünya ile aynı anda Netflix’te yayınlanacak. Dizinin konusu ise şöyle...
İkinci bir şansı elde etmek kolay ama onu değerlendirmek sandığımızdan daha zordur. Gölge, kendisini büyüten Servet Nadir’in kirli işlerini yapmaktadır. Çocukluğuna dair hiçbir şey hatırlamayan Gölge, kendisini geçmişe bağlayan fotoğrafın peşinde koşmaktadır. Fotoğraftakilerin kim olduğunu araştırdıkça aslında bir yalanın içinde yaşadığını anlar. Servet Nadir’in sırlarıyla beraber kaçan Gölge, Güzelce Mahallesindeki 50 metrekarelik terzi dükkanına sığınır. Mahalleli onu ölen terzi Adil’in oğlu Adem zanneder. Karanlık geçmişinin köşeye sıkıştırdığı Gölge’nin gidecek başka bir yeri yoktur ve yeni kimliğiyle 50 metrekarelik terzi dükkanında yaşamaya başlar. Ne kadar zorlu olsa da mahalle Gölge’yi, Gölge de mahalleyi değiştirecektir.
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