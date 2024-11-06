Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulunarak takipçilerine doğayla iç içe bir anını sundu.

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Daha sonra, bahçedeki masadan bir şeyler yiyen tilkiyi bir kez daha paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevimli misafire "Adını koyduk. Yakışıklı" ifadelerini kullandı.