Kıvanç Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi paylaştı
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, evinin bahçesine giren tilkiyi sosyal medya hesabından paylaştı
Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında ilginç bir paylaşımda bulunarak takipçilerine doğayla iç içe bir anını sundu.
Evinde sürpriz bir misafirle karşılaşan Tatlıtuğ, bahçesine giren tilkiyi kameraya alarak paylaşım yaptı.
Oyuncu, bu anı kaydederek "Evin sahibi geldi. Gece gündüz beraberiz" notunu düştü, takipçilerini gülümseten bir paylaşımda bulundu.
Daha sonra, bahçedeki masadan bir şeyler yiyen tilkiyi bir kez daha paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ, bu sevimli misafire "Adını koyduk. Yakışıklı" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram