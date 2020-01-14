Tam adı Kitty Eleanor Spencer olan Lady Kitty Spencer, ailesinin en büyük çocuğu. Kariyerini moda alanında yapan Spencer'ın annesi Victoria Aitken de eski bir model. Annesi ile babası Kont Spencer, 1989'da evlenip 1997'de boşandı. Kitty Spencer, halası Daina trajik kazada öldüğünde henüz 6 yaşındaydı.