AA

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformları Eylem Planı ile yenilikçi şirketlerin finansa erişimi için paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlaması uygulamalarının hızla hayata geçirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ekim 2019 tarihli "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği" çerçevesinde, tarafların kitle fonlaması faaliyetleri kapsamında işlemlerini gerçekleştirecekleri altyapının hazırlanması hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye verilen görev kapsamında "Kitle Fonlaması Sistemi (KFS)" projesi uygulama, geliştirme, yazılım ve test çalışmaları tamamlandı.

KFS’DE 10 PLATFORMUN ENTEGRASYONU TAMAMLANDI İLK PAY İHRACI GERÇEKLEŞTİ

MKK tarafından belirlenen şartları yerine getirerek, entegrasyon testlerini tamamlayan ve düzenlenen uygunluk beyanı kapsamında sözleşme imzalayan 2 adet platformun SPK tarafından listeye alınmalarını izleyen süreçte KFS'de üye tanımlamaları yapıldı.

Uygulamanın hayata geçirildiği Nisan 2021'den itibaren 10 adet platform ile entegrasyon süreçleri tamamlandı. Proje tanımlama ve fonlama faaliyetleri devam eden Fonbulucu - Global Kitle Fonlama Platformu AŞ tarafından 5 adet proje kapsamında 2 milyon 360 bin TL fon talebi oluşturuldu.

Sisteme 1.617 üye (kayıtlı yatırımcı) tanımlanırken toplam 1.028 fonlama talebi iletildi. Mevcut durum itibarıyla başarılı olarak tamamlanan 2 adet projeye 714 fonlama talebi ile 1 milyon 252 bin TL tutarında fon sağlandı.

"Akıllı Bakteri Teknolojisi" projesinin, sistemdeki tüm aşamaları tamamlanarak ilgili girişim şirketinin 350 bin TL/Nominal değerdeki şirket paylarının da MKK’nın Merkezi Kaydi Sistemi'nde (MKS) kayden ihracı gerçekleşti, sağladıkları fon karşılığı olarak şirket payları, fonlayan yatırımcı hesaplarına aktarıldı.

Söz konusu paylar, yatırımcılar tarafından yine MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi üzerinden izlenebiliyor ya da raporlanabiliyor. Tanımlı diğer 3 adet projenin yatırımcı fonlama faaliyetleri devam ediyor.

PLATFORMLAR, KONTROL VE ONAY AŞAMALARINDAN GEÇİYOR

MKK tarafından hazırlanan Kitle Fonlaması Sistemi'nde; platformlar tarafından, yatırım komitelerinin uygun bulduğu girişimci ve/veya girişim şirketlerinin projeleri tanımlanmakta. Projelere fon sağlamak isteyen yatırımcılar ilgilendikleri projeler için fon toplayan platformlara üye olarak fonlama taleplerini iletiyor.

Fon aktarımı yapacak yatırımcıların platform üyelikleri esnasında paylaştıkları kimlik bilgileri e-Devlet sisteminde kontrol edilerek doğrulama sonrasında yatırım sınırlarının kontrolü ile girişimci ve/veya girişim şirketine ilişkin fon toplama limit kontrolleri sistem tarafından gerçekleştiriliyor. KFS kayıtları ile sistem katılımcısı platformların kayıtlarının tutarlılık ve doğruluğunun kontrolü için belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde mutabakat süreçleri oluşturularak platformlar tarafından mutabakatların yapılması sağlanıyor.

Düzenleme kapsamında yer aldığı üzere; platformların, çeşitli şartları sağlamasına ilişkin kontrol ve onay aşamalarından geçiyor olması, projelerin bir komite tarafından belirlenmesi, belirlenmiş olan limitler, merkezi kontrol sistemi, payların katılımcı hesaplarında oluşumuna kadar, fonların bir emanet yetkilisi tarafından bloke edilmesi gibi unsurlar, sistemin güvenliği açısından önem taşıyor.

Kitle fonlaması, Türkiye'de katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleri ile girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların toplanması amacıyla oluşturulan yenilikçi bir yatırım sistemi. Kitle fonlamasında saklamacı kuruluş olarak görevlendirilen MKK, bu süreçte merkezi bir konumda bulunarak sistemin tüm paydaşlarına güvenilir ve kontrollü bir sistem oluşumu adına servis sağlıyor. Düzenleme itibarıyla; MKK, kitle fonlaması platformları, emanet yetkilileri (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve düzenleme kapsamında belirtilen şartları taşıyan diğer portföy saklayıcıları), girişimci ve/veya girişim şirketi ve yatırımcılar, sistemin paydaşları olarak belirlendi.

"TÜRKİYE'NİN MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU OLARAK YENİ ÜRÜNLERİMİZİ DUYURACAĞIZ"

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Arıkan, AA muhabirine kitle fonlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu olarak Borsa İstanbul piyasalarının yanı sıra birçok alanda saklama hizmeti verdiklerini belirtti.

MKK'nın, SPK'nın "Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği" çerçevesinde Kitle Fonlaması Sistemi'nin (KFS) saklamacı kuruluşu olarak görevlendirildiğini ve KFS’de ilk fonlamayı sağlayan girişim şirketi paylarının Merkezi Kaydi Sisteminde (MKS) kayden ihracının gerçekleştiğini söyleyen Arıkan, "Söz konusu paylar, yatırımcılar tarafından e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi hizmetimiz üzerinden dijital ortamda izlenebilmektedir. Türkiye’de girişimcilik ekosistemini destekleyerek, küçük tasarrufları büyük yatırımlara dönüştürecek olan Kitle Fonlaması Sisteminde ilk pay ihracının hayırlı olmasını diliyor, sisteme yönelik hem girişimcilerin hem de yatırımcıların artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Arıkan, merkezi saklama rolünün yanı sıra veri depolama ve raporlama, kurumsal yönetim ve yatırımcı hizmetleri ile birçok alanda hizmet sağladığının altını çizdi.

Ana faaliyet alanı olan sermaye piyasalarındaki saklamacı rolüne eklenen KFS’nin yanı sıra ​Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) işlem gören Elektronik Ürün Senetleri (ELÜS) ve Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) ile anonim şirketlerin hamiline payların izlenmesi gibi birçok alanda saklama hizmetleri sunduklarını anlatan Arıkan, şunları kaydetti:

"Yaygınlaşması için çalıştığımız e-Genel Kurulu Sistemi (e-GKS) ve e-Yönetim Kurulu Sistemi (e-YKS) ile zaten sunmakta olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) hizmetleriyle birlikte Türkiye’de kurumsal yönetim ikliminin gelişimine katkı sağlamaktayız. Veri ve teknoloji şirketi vizyonumuzla ortaya koyduğumuz Veri Analiz Platformu (VAP), sermaye piyasalarının büyüme ve gelişimi hızlanırken sistemik riskin gözetilerek finansal istikrarın korunmasının desteklenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Yatırımcı Risk Takip Sistemi (YRTS) gibi hizmetlerimizi daha da geliştiriyoruz. 2021 yılı içinde duyuracağımız yeni ürünlerimizle hizmet verdiğimiz alanlarda daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."