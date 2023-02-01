Kitaplardan uyarlanmış dünya çapında en çok hasılat elde eden filmler!

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (2010)
Dünya geneli gişe hasılatı: 960.283.305 $
IMDb: 7.7
Hogwarts'ın maceraperest talebeleri Harry, Ron ve Hermione; Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkuluklar'ın izini sürmek amacındadırlar. Bu şer odağını yok etmek görevini üstlenerek yola çıkan kahramanlarımız, profesörlerinin yönlendirmelerinden uzak ve Dumbledore'un korumasından muaf, tek başlarına yola çıkmışlardır. Üç can dost şimdi herzamankinden daha fazla birbirlerine güvenmek zorundadır. Ancak, onları tehdit ederek ayrı düşmelerini sağlamak isteyen karanlık güçler de fitne çıkarmak için peşlerindedir. Bu arada, büyücülük dünyası Karanlık Lord'un tüm düşmanları için tehlikeli bir yer haline dönüşmüştür. Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort'un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı'nın kontrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir. Kendilerinden olmayan herkesi tutuklamaktadırlar. Voldemort için en değerli olan ganimeti; Harry Potter'i bir türlü ele geçiremezler. Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler Voldemort'a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar. Harry'nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar'ı bulmaktır. Ama ipuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsaneyi ortaya çıkartır. Ölüm Yadigarları'nın efsanesi. Eğer bu efsane gerçekleşirse, Voldemort aradığı üstün güce erişebilecektir. Aslında Harry'nin geleceği, geçmişte yaşadığı ve tüm geleceğini etkileyen sağ kalan çocuk olduğu kader günü de belirlenmiştir. O, artık sadece bir çocuk değildir, Harry Potter, Hogwarts'a ilk adımını attığı günden beri hazırlanmakta olduğu Voldemort'la nihai mücadelesine giderek daha da yaklaşmaktadır.