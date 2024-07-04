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        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat 'Kitap İçin' serisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda

        'Kitap İçin' serisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda

        Selçuk Altun'un her 1.000 maddenin birer cilt oluşturduğu "kaleydoskopik" Kitap İçin denemelerinin 5 cildi birden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda okurla buluştu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 22:17 Güncelleme: 05.07.2024 - 00:22
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        Kitap İçin serisi İş Bankası Kültür Yayınları'nda
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        Selçuk Altun’un 2004 yılında Cumhuriyet Kitap için hazırlamaya başladığı ve her 1.000 maddenin birer cilt oluşturduğu “kaleydoskopik” Kitap İçin denemelerinin 5 cildi birden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda okurla buluştu.

        Yayımlanmaya başladıktan sonra kısa süre içinde kendi tiryakilerini oluşturan ve 2024’te 20. yılını kutlayan denemeler, hayatını kitap okumaya, okuduklarını paylaşmaya adamış bir yazarın dünyasını tüm boyutlarıyla yansıtırken kitap okumaya özendirmeye de devam ediyor.

        Serinin beşinci kitabı, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 2022 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü.

        Romanları 17 dile çevrilen Altun’un yapıtları özellikle ABD ve İngiltere’de ses getirdi. 2024’te Londra’da düzenlenen Avrupa’nın en önemli edebiyat etkinliklerinden Avrupalı Yazarlar Festivali’nde Türkiye’yi Selçuk Altun temsil etti.

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        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #İş Sanat
        #Selçuk Altun
        #Kitap
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