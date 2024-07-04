'Kitap İçin' serisi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda

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Selçuk Altun’un 2004 yılında Cumhuriyet Kitap için hazırlamaya başladığı ve her 1.000 maddenin birer cilt oluşturduğu “kaleydoskopik” Kitap İçin denemelerinin 5 cildi birden Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nda okurla buluştu.

Yayımlanmaya başladıktan sonra kısa süre içinde kendi tiryakilerini oluşturan ve 2024’te 20. yılını kutlayan denemeler, hayatını kitap okumaya, okuduklarını paylaşmaya adamış bir yazarın dünyasını tüm boyutlarıyla yansıtırken kitap okumaya özendirmeye de devam ediyor.

Serinin beşinci kitabı, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 2022 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne layık görüldü. Romanları 17 dile çevrilen Altun’un yapıtları özellikle ABD ve İngiltere’de ses getirdi. 2024’te Londra’da düzenlenen Avrupa’nın en önemli edebiyat etkinliklerinden Avrupalı Yazarlar Festivali’nde Türkiye’yi Selçuk Altun temsil etti.